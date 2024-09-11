Альфа-Банк запустил звонки из приложения для борьбы с мошенниками

Альфа-Банк первым среди игроков рынка запустил звонки из приложения для проверки корректности транзакций. Клиенты могут быть уверены, что им звонит сотрудник Альфа-Банка, а не мошенник — звонок поступит прямо из приложения.

В случае подозрительной транзакции по счету сотрудники службы защиты платежей могут позвонить клиенту напрямую через приложение, чтобы уточнить, действительно ли он планирует совершить перевод. На экране телефона клиент увидит окно входящего звонка из банка, где ему будут доступны две кнопки «Ответить» и «Отклонить». При ответе запустится приложение и включится IP-звонок (безопасное соединение). У клиента есть выбор — принять звонок через приложение или позже – по телефону.

Звонок безопасен для клиента и исключает действия мошенников. Кроме того, функция доступна даже в роуминге за границей.

«Мы первыми запустили такую технологическую инновацию в финансовой индустрии. Борьба с мошенниками — это важная часть заботы о клиентах. Банк обязан блокировать подозрительные операции в случае, если не удалось дозвониться для клиента при подозрительной транзакции. А звонки из приложения помогут клиентам повысить доверие к входящим звонкам от банка, улучшить статистику дозвонов и снизить число блокировок», рассказал Евгений Винокуров, руководитель дирекции предотвращения кибермошенничества Альфа-Банка.

Ранее Альфа-Банк запустил возможность верификации сотрудников банка при звонке. Если клиенту звонит сотрудник Альфа-Банка, он может убедиться в том, что это не мошенник, сгенерировав в приложении Альфа-Банка уникальный одноразовый код. Клиент может попросить сотрудника назвать код — и таким образом верифицировать его.

Функция доступна в приложении на андроид версии от 12.17. Звонок сотрудника доступен именно в мобильном приложении.