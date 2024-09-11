Игорь Кобзев доложил о строительстве коммунальной инфраструктуры и многоквартирных домов на встрече с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным

В Москве 11 сентября прошла рабочая встреча Министра строительства России Ирека Файзуллина с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. В ходе встречи были подняты вопросы развития строительной отрасли и сферы ЖКХ в рамках реализации федеральных проектов, входящих в национальный проект «Жилье и городская среда». Также обсудили формирование нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Развитие жилищного строительства в Иркутской области является важной задачей для стройкомплекса региона, это напрямую влияет на развитие экономики городов и качество жизни граждан. В последние годы область демонстрирует положительную динамику в этой сфере. Согласно данным Росстата, в регионе за семь месяцев этого года введено 978,9 тысяч квадратных метров жилья, что на 10,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Необходимо развивать градостроительный потенциал, а также обеспечивать все новое жилье необходимой инфраструктурой в том числе с помощью федеральных механизмов, которые будут заложены в новый национальный проект «Инфраструктура для жизни, – сообщил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Игорь Кобзев отметил, что особое внимание правительство региона уделяет строительству коммунальной инфраструктуры. При привлечении средств механизмов «Инфраструктурное меню» запланировано провести строительство или реконструкцию 12 объектов ЖКХ. Также вводятся социальные и транспортные объекты, включая дороги, школы, детские сады и поликлиники. Например, за счет инфраструктурного бюджетного кредита в Тайшете ведется строительство школы на 1 275 мест.

Также глава региона рассказал Иреку Файзуллину о ходе переселения граждан из аварийного жилья.

– В условиях растущей потребности населения в качественном жилье особенно важно создание комфортных условий для жизни граждан, улучшение качества городской среды и обеспечение высоких темпов жилищного строительства. Хочу отметить программу по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. По данной программе с 2019 года мы возвели уже 14 новостроек и планируем ввести в эксплуатацию еще 10 до конца текущего года, – рассказал Игорь Кобзев.

Одной из ключевых тем обсуждения стало капитальное восстановление многоквартирных домов. Министр Ирек Файзуллин подчеркнул важность качественного подхода к этим работам и внедрения современных стандартов, которые обеспечат не только долговечность, но и комфорт проживания.

Также Ирек Файзуллин и Игорь Кобзев обсудили обеспечение жильем пострадавших от наводнения 2019 года и строительство инфраструктуры на данных территориях, строительства нового здания Иркутской детской областной больницы.

Отдельное внимание на встрече было уделено благоустройству территорий. Губернатор рассказал, что в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в регионе в 2024 году завершены работы на 121 пространстве.

Напомним, в августе шесть проектов благоустройства общественных территорий из Иркутской области признаны победителями IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Это проекты из городов Усть-Илимск, Саянск, Тулун, Алзамай, Свирск и Байкальск. Стоит отметить, что с 2018 года в области завершено 15 проектов из 29 победителей предыдущих конкурсов.

– Благодарен Иреку Энваровичу за пристальное внимание к нашему региону, для нас это очень ценно, – отметил по итогам встречи Игорь Кобзев.