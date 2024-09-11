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Альфа-Банк повысил ставку по накопительному счёту на ежедневный остаток

С 6 сентября Альфа-Банк повысил ставки по накопительному Альфа-Счёту на ежедневный остаток.

– Максимальная ставка для всех клиентов составляет 13,5% годовых, для Alfa Only и А-Клуба — 14%. Для расчёта учитывается остаток на начало дня, проценты выплачиваются в конце месяца. Открыть Альфа-Счёт на ежедневный остаток можно в приложении на андроид и в Альфа-Онлайн, – говорится в сообщении банка.

В преддверии заседания ЦБ по ключевой ставки, которое состоится 13 сентября, банки продолжают повышать ставки по вкладам и накопительным счетам. Аналитики прогнозируют повышение ставки на ближайшем заседании ЦБ 13 сентября. Сейчас она составляет 18%, эксперты допускают повышение до 19-20% годовых. Это означает, что несмотря на уже заметно выросшие ставки по депозитам, возможно дальнейшее повышение процентов по ним. По мнению руководителя продуктов и сервисов банка «Дом.РФ» Никиты Казанцева, нельзя исключать, что до конца года ставки могут вырасти еще на 1–1,5 п. п.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:2VfnxxCrv7z

/ Сибирское Информационное Агентство /
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