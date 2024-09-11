«Бизнес-ипотека» от Примсоцбанка открывает новые возможности для компаний и предпринимателей

Примсоцбанк предлагает удобный кредитный продукт на приобретение различных видов недвижимости «Бизнес-ипотека», созданный специально для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данная программа – это оптимальный вариант финансирования, поскольку она помогает бизнесу расширить свои возможности и реализовать коммерческие идеи.

Основные характеристики «Бизнес-ипотеки» от Примсоцбанка:

– Срок кредита – до 14 лет, что позволяет адаптировать платежи под финансовые потоки бизнеса;

– Сумма кредита – до 95 млн рублей значительно расширит горизонты для инвестиций в коммерческую и жилую недвижимость;

– Процентная ставка устанавливается индивидуально на дату выдачи кредита и не превысит ключевую ставку Центрального банка РФ +3%. Это позволяет получить выгодные условия финансирования, учитывающие рыночные реалии;

– Первоначальный взнос – возможно получение кредита без первоначального взноса, что существенно упрощает доступ к финансированию для бизнеса;

– Целевое использование – кредит можно использовать для приобретения коммерческой и жилой недвижимости, включая приобретение недвижимости по договору долевого участия (ДДУ) и земельных участков. Это открывает новые возможности для расширения бизнеса или улучшения условий работы;

– Вид платежа – банк предлагает гибкие условия погашения – как аннуитетные, так и дифференцированные платежи, что позволяет выбрать наиболее удобный способ погашения кредита;

– Залог – в качестве залога можно использовать либо приобретаемую, либо иную недвижимость, что обеспечивает дополнительную защиту для банка и удобство для заемщика;

– Страхование имущества – для данного кредитного продукта страхование имущества не требуется, что позволяет сократить дополнительные расходы на страховые взносы;

– Наличие ежеквартальных оборотов по расчетному счету в Банке в размере не менее 60% от суммы кредита – минус 0,5% от базовой ставки.

Кстати, для кредита до 30 миллионов рублей предусмотрена упрощенная методика оформления через пакет документов «Экспресс». Заемщики смогут получить решение в течение 24 часов, что особенно важно в условиях современного бизнеса, где быстрота и эффективность имеют решающее значение.

– Программа «Бизнес-ипотека» – это действительно быстрый и удобный продукт на приобретение недвижимости, возможность покупки без первоначального взноса и по ДДУ делает продукт еще более привлекательным для бизнеса, процентные ставки в среднесрочной перспективе будут снижаться, а значит если вы выберете ставку с привязкой к ключевой ставке, то ваши платежи со временем будут уменьшаться, а приобрести объект по привлекательной цене можно будет уже сейчас, – отмечает начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса Алексей Пастухов.

Не упустите возможность расширить ваш бизнес с помощью программы бизнес-ипотеки. Оставьте заявку на предоставление кредита самостоятельно на сайте или обратитесь в ближайший офис Примсоцбанка. Специалисты с радостью ответят на все вопросы и помогут осуществить ваши грандиозные планы! Начните свой путь к новому уровню бизнеса вместе с Примсоцбанком!

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