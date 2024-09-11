Примсоцбанк запустил новую программу лояльности

Примсоцбанк разработал и запустил новую программу лояльности – выплаты кэшбэка за безналичные покупки в интернет-банке. Теперь держатели кредитных и дебетовых карт (за исключением карт S7 и UnionPay) в личном кабинете интернет-банка «Примсоцбанк» могут выбирать категории и повышать процент вознаграждения.

Эксперты банка рассказывают пошагово, как выбрать категории повышенного кэшбэка на месяц:

Находясь на главной странице в личном кабинете интернет-банка «Примсоцбанк», выбираем карту для установки категорий повышенного кэшбэка;

В меню выбранной карты в разделе «Бонусы и баллы» заходим в «Персональный кабинет лояльности;

Для выбора категорий на текущий или следующий месяц переходим в меню «Любимые категории». Там находится информация о количестве доступных к выбору категорий и % начисления кэшбэка в зависимости от тарифа карты;

Для выбора начисления категорий повышенного кэшбэка на следующий месяц кликаем на кнопку «Выбрать категории». К выбору доступны 10 категорий, там же можно посмотреть начисления кэшбэка в зависимости от тарифа карты;

По каждой карте доступны 4 категории начисления кэшбэка. Выбираем категории и нажимаем на кнопку «Подтвердить выбор».

Готово! При успешном подтверждении категории, вы получаете сообщение, что категории выбраны.

Выбранные категории начнут действовать с момента подключения.



Посмотреть видеоинструкцию можно здесь.



Примечание. Если вы хотите выбрать категории по социальным картам, то обратите внимание, что у вас по умолчанию уже выбраны три: супермаркет, аптеки и проезд в общественном транспорте, - поэтому к выбору вам доступна еще одна категория.



Получить подробную информацию об условиях Программы можно по ссылке, узнать ответы на часто встречающиеся вопросы – в интернет-банке/мобильном приложении «Примсоцбанк» (раздел «Персональный кабинет лояльности»), в офисах Банка, либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.