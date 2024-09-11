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Солид Банк запустил вклад «Золотая осень» под 19% годовых

Солид Банк традиционно каждый сезон запускает короткое акционное предложение для вкладчиков. Эта осень не стала исключением. В Солид Банке был запущен осенний вклад - «Золотая осень».

Сезонные вклады Солид Банка рассчитаны на получение быстрой прибыли клиентом. Поэтому они краткосрочные, но при этом имеют повышенную процентную ставку.

Условия:

– Срок - 91 день
– Сумма - от 30 000₽ до 5 000 000₽
– Ставка - 18% годовых
– Начисление процентов - ежемесячно, в последний рабочий день, выплата - в конце срока вклада
– Полные условия вклада по ссылке.

Кроме того, в банке сообщили, что вкладчикам предоставляется возможность увеличить процентную ставку по вкладу «Золотая осень» до 19% годовых.

– Ставка станет выше, если клиент решит оформить и внести денежные средства в момент оформления вклада в страховые программы: ИСЖ «Стратегия максимального роста», СЖ «Кэшбек», СЖ «Гарантированный доход» Страховой компании «БКС Страхование жизни». Денежные средства размещаются в пропорции не менее 1:3, где не менее 25% от средств размещается в программы страхования, а не более 75% во вклад, – говорится в сообщении банка.

При этом:

- сумма вклада при этом не может быть менее 30 000₽,

- сумма взноса в страховые продукты округляется до 1000₽ в большую сторону.

АО "Солид Банк". Ген.лицензия ЦБ РФ № 1329. www.solidbank.ru 8 800 775 56 06 (звонок по РФ бесплатный)

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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