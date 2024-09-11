«Цифра банк» повысил ставку по накопительному счету до 16,5%

«Цифра банк» с 10 сентября 2024 года предлагает клиентам физическим лицам открыть «Накопительный счет 3.0» в рублях с начислением процентов на ежедневный остаток.

Клиенты могут открыть накопительный счет на любую сумму и на любой срок. Пополнять и снимать средства со счета можно без ограничений.

Базовая процентная ставка по накопительному счету для действующих клиентов «Цифра банк» составляет 10% годовых в рублях.

Для новых клиентов:

– с 1-го по 60-й день с момента открытия первого накопительного счета, действует ставка 16,5%

– с 60-го по 120-й день для новых клиентов действует ставка 15%

– начиная с 121 дня действует базовая ставка – 10%

Новым считается клиент, открывший первый счет в банке не ранее 01.03.2024 года и не имевший ранее Накопительных счетов, открытых в «Цифра банк». Ставка для новых клиентов начисляется на сумму ежедневного остатка по счету, не превышающего 1 000 000 руб. включительно. На сумму свыше 1 000 000 руб. начисляется базовая процентная ставка

Проценты выплачиваются ежемесячно на счет в последний календарный день месяца. Первым считается день, следующий за днем открытия «Накопительного счета 3.0».

С более подробной информацией по тарифу «Накопительный счет 3.0» можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.