Россияне назвали профессии будущего из метавселенных

Развитие метавселенных приведет к появлению новых профессий и специальностей, показал опрос*, проведенный ВТБ среди жителей крупных городов России. Большинство россиян ожидает появления новых ИТ-специальностей, а также прогнозируют начало работы в виртуальном пространстве метавселенных гидов, учителей и врачей.

Большинство опрошенных (75%) убеждены, что развитие метавселенных в той или иной степени приведет к появлению новых профессий и специальностей. Еще 10% респондентов считают, что речь скорее будет идти об изменениях действующих специальностей, чем о появлении новых. Оставшиеся респонденты (15%) не смогли однозначно ответить на этот вопрос.

Из новых направлений деятельности участники опроса чаще всего называли специальности, связанные с разработкой и совершенствованием метавселенных – различные ИТ-направления. На втором месте по популярности предположение о появлении администраторов виртуальных пространств, секретарей, модераторов встреч и управляющих. Третье место заняли консультанты по использованию метавселенных, инструкторы и тьюторы. Также в пятерку популярных ответов попали мета-экскурсоводы, виртуальные гиды, а также дизайнеры локаций и аватаров и мета-стилисты. Были высказаны предположения о том, что в метавселенных будут работать преподаватели, репетиторы, врачи, психологи, коучи и работники торговли.

Из наиболее экзотичных предположений – тамады, гадалки, оракулы, мета-сантехники и даже мета-таксисты.

Метавселенные – это трехмерные интерактивные пространства для виртуального взаимодействия пользователей. ВТБ разрабатывает собственную метавселенную, представленную в апреле 2024 года. В настоящее время метавселенная ВТБ включает более 10 различных локаций, где пользователи могут общаться, демонстрировать презентации, перемещаться по локациям и взаимодействовать с различными артефактами.

Банк также является одним из партнёров Центрального банка в кейс-чемпионате молодежной программы Finopolis.365. Участникам – студентам и молодым специалистам – будет предложено разработать пользовательские сценарии для виртуального офиса банка в метавселенной. Эксперты банка рассмотрят все идеи, направленные на использование метавселенной и других инновационных технологий и сервисов ВТБ для обеспечения максимального комфорта клиентов при обслуживании в кибер-офисе банка.

Кейс-чемпионаты молодежной программы Finopolis.365 проводятся с начала мая до конца сентября в семи городах России. Этап, партнёром которого является ВТБ, пройдёт с 26 по 27 сентября в Санкт-Петербурге. В начале специалисты ВТБ, участвовавшие в создании метавселенной, в течение двух недель будут дистанционно работать с участниками кейс-чемпионата. Затем, 26 и 27 сентября, вместе с участниками кейс-чемпионата на площадке Санкт-Петербургского государственного экономического университета они помогут доработать идеи и презентации. После этого менторы ВТБ объявят список команд, прошедших в финал кейс-чемпионата.

«Метавселенная ВТБ постоянно развивается: мы активно тестируем функционал платформы для проведения командных встреч и совещаний внутри банка. В ней постоянно появляются новые инструменты для взаимодействия пользователей. Платформа открыта для интеграции с другими цифровыми площадками, продуктами и сервисами. Мы также видим потенциал в создании с помощью метавселенной принципиально новых форматов работы с розничными клиентами банка», – отмечает Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока – старший вице-президент ВТБ.

* Опрос ВТБ проводился августе 2024 года среди 1500 респондентов, проживающих в крупных городах с населением свыше 100 000 жителей.