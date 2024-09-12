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Благоустройство сквера на пересечении улиц Ленина и Горького продолжается Иркутске

В сквере провели санитарную обрезку зеленых насаждений, демонтаж старого покрытия, выполнили планировку участка. В настоящее время завершается устройство плиточного покрытия тротуаров и прогулочных дорожек. Об этом рассказали в мэрии.

– Благоустройство выполним в едином стиле. В ближайшее время будут установлены ограждения и малые архитектурные формы: скамейки, качели, урны. Также приступят к обустройству газонов и высадке кустарников, – отметил мэр Руслан Болотов. – Сквер будет комфортным для всех жителей города, в том числе для маломобильных групп населения. Для их передвижения провели расширение пешеходного пути с учетом встречного движения на креслах-колясках и уклона путей не больше 5%.

Подрядная организация планирует завершить благоустройство территории до конца сентября.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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