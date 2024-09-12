Инфляция вернулась к росту

С 3 по 9 сентября рост потребительских цен составил 0,09% после их снижения на 0,02% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата. Таким образом, дефляция продержалась всего одну неделю.

Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 9 сентября увеличилась до 8,97% с отметки 8,9%, зафиксированной неделей ранее.

С начала года к 9 сентября потребительские цены выросли на 5,35%, с начала месяца — на 0,08%. Средняя стоимость автомобильного бензина за отчетный период увеличилась на 0,4%, дизельное топливо подорожало незначительно.