Новости

Отмена льготной ипотеки
«За стагнацией всегда идет подъем». Александр Старовойтов – о ситуации на рынке новостроек
«Высокие ставки не будут вечными». Как иркутские застройщики поддерживают покупателей
«Снижение спроса есть, но интерес сохраняется». Эксперт – о ситуации на рынке новостроек
Все материалы сюжета

Инфляция вернулась к росту

Читайте также:

В России появится государственный рейтинг ресторанов
10 сентября 2024
Годовой оборот крупнейших торговых сетей в этом году может увеличиться на 26%
9 сентября 2024

С 3 по 9 сентября рост потребительских цен составил 0,09% после их снижения на 0,02% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата. Таким образом, дефляция продержалась всего одну неделю.

Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 9 сентября увеличилась до 8,97% с отметки 8,9%, зафиксированной неделей ранее.

С начала года к 9 сентября потребительские цены выросли на 5,35%, с начала месяца — на 0,08%. Средняя стоимость автомобильного бензина за отчетный период увеличилась на 0,4%, дизельное топливо подорожало незначительно.

Напомним, что 13 сентября состоится заседание ЦБ по ключевой ставке. Аналитики прогнозируют повышение ставки на ближайшем заседании ЦБ 13 сентября. Сейчас она составляет 18%, эксперты допускают повышение до 19-20% годовых.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Продуктовый ритейл ":
Все материалы сюжета (1551)


Реклама на сайте

Сбер Бизнес Фест
5 ошибок при запуске бизнеса
Есть ли жизнь после провала?
«Нарисуйте стратегию, соберите команду и выстраивайте отношения»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес