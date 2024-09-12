«Переохлаждение» экономики заложил Минэк в консервативный прогноз до 2027 года

В него вошли неблагоприятные факторы – замедление мировой экономики, усиление санкционного давлении, снижение численности занятых в экономике. Об этом пишет РБК.

В консервативном прогнозе Минэкономразвития допускает, что перегрев, которым сейчас характеризуется состояние экономики России, в 2025 году сменится на противоположное явление – «переохлаждение».

«В результате переохлаждения экономики в 2025 году инфляция может сложиться ниже цели Банка России и составить 3,7% (декабрь к декабрю). Это потребует реакции Банка России в виде резкого снижения ключевой ставки, что с учетом отложенного спроса может привести к повышенному росту цен в 2026–2027 годах и запустить новый цикл ужесточения денежно-кредитных условий», – говорится в документе.

Переохлаждением можно считать отрицательный разрыв выпуска – то есть отклонение совокупного спроса от потенциального уровня предложения с учетом имеющихся в экономике ресурсов, говорит главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. «Если потенциальные темпы роста экономики Минэкономразвития оценивает в 2,5–3%, а экономика в 2025 году вырастет в консервативном сценарии на 1,7%, то разрыв выпуска станет отрицательным», – рассуждает эксперт. Сейчас же он, напротив, «большой и положительный».

Предвестником переохлаждения сначала станет сокращение темпов роста корпоративного кредитования и охлаждение на рынке труда, прогнозирует Латыпов.

Ранее аналитики ЦБ отмечали, что в российской экономике уже появились предпосылки для постепенного уменьшения перегрева и перехода к более умеренным, но устойчивым темпам роста. В качестве одного из ключевых индикаторов начала охлаждения они указали замедление потребления домохозяйств и снижение темпов роста розничного кредитования (за исключением автокредитов).

Рынок акций – рынок ожиданий – уже падает несколько месяцев подряд, отыгрывая резко изменившиеся условия в российской экономике. Российские акции упали на 40% от своих максимумов.Основной причиной снижения, указывают эксперты, является завышенные процентные ставки в России и ожидание их дальнейшего повышения в середине сентября.