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Какие отрасли сильнее всего пострадают от дефицита кадров

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на доклад ВШЭ «Рынок труда отдельных отраслей экономики России: текущая ситуация и ожидаемый фокус перемен».

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«Наибольшая кадровая уязвимость наблюдается в сфере пассажирского транспорта, организациях розничной торговли, строительных компаниях, в сфере услуг, а также в организациях по перевозке грузов автотранспортом», – сказано в исследовании.

Показатель рассчитывается как средневзвешенная разница между оценками, данными руководителями предприятий по двум индикаторам – фактической занятости на предприятиях и недостатку квалифицированных кадров по сравнению с их долгосрочными средними уровнями.

Напомним, что в сентябре самая высокая конкуренция за работу в Иркутской области сложилась по специальности режиссер, сценарист: работодатели открыли всего две вакансии, при этом в регионе 240 активных резюме кандидатов, желающих получить такую работу, то есть на одну вакансию приходится, в среднем, 120 претендентов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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