Престиж рабочих профессий вырос втрое

Три года назад специальности слесарь, токарь, сварщик, электрик и механик считали престижными только 5% россиян, сегодня это значение выросло до 17%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Практически каждый десятый россиянин (9%) считает работу на заводе наиболее доходной профессией в стране, в 2021 г. так думало в 1,5 раза меньше респондентов (6%), а в прошлом году так считали 8%, следует из результатов опроса. В этом году 9% граждан желают своим детям и внукам получить рабочую специальность (в 2023 г. – 3%).

При этом чаще всего самой престижной профессией россияне называют работу в сфере IT и медицины (по 32%).

Впервые рост социального рейтинга медиков обнаруживается между 2012 и 2018 гг. – выбор в пользу этой профессии вырос с 12 до 26% соответственно. Уважение граждан к IT-специалистам выросло более чем в 6 раз за последние 12 лет (с 5% в 2012 г.). Врачи и айтишники, по мнению жителей России, – наиболее доходные профессии в сравнении с другими. Впрочем, говоря о высоких зарплатах, IT-специальности опрошенные граждане вспоминают в 2 раза чаще медицинских (30% против 14% соответственно).

На рост престижа рабочих профессий влияет увеличение заработной платы на предприятиях материального производства в последние 2–3 года, рассказал «Ведомостям» профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков. По его словам, заработок рабочих сравнялся с доходами людей с высшим образованием и достигает 70 000–140 000 руб. в месяц. Рост выплат за этот период связан с необходимостью качественного импортозамещения товаров в России, а эта задача требует высококвалифицированных работников, добавил эксперт. Часть рабочих перешли из частных предприятий в государственные, включая оборонные, часть – стали участниками спецоперации, сказал социолог Денис Волков. Если государство сохранит приоритеты по развитию военной и социальной сфер, популярность рабочих профессий сохранится и в следующем году, считает он.

Напомним, что первые строчки самых дефицитных специалистов в Иркутской области занимают токари (на одну вакансию для них приходится лишь 0,7 резюме), повара (0,8) и врачи (0,9). В топ-20 специалистов, которых особенно сильно не хватает в настоящий момент, вошли дворники (1,1 резюме на вакансию), автомеханики (1,2), электромонтажники, агенты по недвижимости, монтажники, сварщики (по 1,3), администраторы магазина, маляры, машинисты, прорабы (по 1,4), мерчандайзеры, операторы станков с ЧПУ, продавцы (по 1,7), слесари (1,8), фармацевты-провизоры (1,9), водители (2) и кладовщики (2,1).