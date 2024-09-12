Корпоративная группа студентов ИНК начала обучение в Усть-Кутском промышленном техникуме

Иркутская нефтяная компания (ИНК) завершила набор студентов по профессии «слесарь КИПиА» в корпоративную группу в Усть-Кутском промышленном техникуме.

На данный момент обучение начали 25 человек из Иркутской области. В рамках программы участники будут осваивать дополнительную специальность и пройдут оплачиваемую производственную практику на Иркутском заводе полимеров в Усть-Куте.

В течение 1 года и 10 месяцев молодые люди будут получать стипендию от ИНК. По завершении образовательной программы выпускники будут трудоустроены на предприятие со статусом «молодой специалист».

Корпоративная группа ИНК в Усть-Куте на базе Усть-Кутского промышленного колледжа действует с 2023 года. Всего по программе обучаются 49 человек.

Также в компании студентам адресована программа «Вуз-завод», которая подразумевает получение практических знаний на промышленных объектах одновременно с учебой, оплачиваемая производственная практика и стажировки в офисе. Также для школьников действуют профильные ИНК-Классы в Усть-Куте и образовательный проект «Академия ИНК». Молодые специалисты пользуются поддержкой наставников и специальными программами адаптации на рабочем месте.