Поездки на такси могут подорожать на 30%

В России образовался дефицит водителей такси из-за непривлекательности условий. Решить проблему можно только повышением тарифов. Об этом РБК рассказал директор по корпоративным отношениям и связям с органами государственной власти «Яндекс Такси» Антон Петраков.

Спасти таксомоторную отрасль и прервать отток водителей, по мнению Михайлова, можно лишь одним способом – путем повышения базового тарифа со стороны агрегаторов и снижения комиссии с их стороны.

Сейчас, по оценке эксперта, цены сдерживаются искусственно, они давно могли бы стать неподъемными для среднестатистического пассажира: «Цены искусственно сдерживаются, заказов огромное количество, и водителей не хватает. Но при этом условия не меняются в надежде, что люди все-таки появятся».

По подсчетам Михайлова, комиссия агрегаторов не должна превышать 10%, а базовый тариф следует увеличить «процентов на 30». Основная сложность заключается в том, что сами агрегаторы не могут пойти на данный шаг – ФАС не дает этого сделать.

Не последнюю роль в неизбежном подорожании перевозок играет стоимость машин и их обслуживания. Таксопарки теперь состоят преимущественно из китайской техники, содержание которой сопоставимо по цене с премиальными Mercedes и BMW.

«Если говорить о ремонте, то цифры просто космические. Вариаторы зимы не выдерживают. Все глючит, ломается, а цены на ремонт бешеные», – резюмировал специалист.

Согласно данным «Чек Индекс», средний чек на такси в России составил 489 руб. – на 8% больше, чем год назад. В столице средняя цена поездки увеличилась на 6% – до 797 руб. «После роста спроса на такси в 2023 году, происходившего на фоне низкой базы 2022 года, в 2024 году он замедлился, но все же превышает прошлогодний уровень», – говорят эксперты.