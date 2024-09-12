Ипотека начала восстанавливаться после обвала

В августе выдачи ипотеки начали немного восстанавливаться после двукратного обвала в июле. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Frank RG.

За последний месяц лета банки выдали 80 100 кредитов на 371,9 млрд руб., что больше показателей июля на 3% по количеству и на 6% по объему, следует из предварительных данных экспресс-мониторинга аналитического агентства Frank RG. Но в годовой динамике выдачи ипотеки сильно просели: на 62% по количеству и на 57% по объему.

В августе вырос средний размер ипотечного кредита, увеличившись за месяц на 3% до 4,64 млн руб. Это является абсолютным максимумом за все рассматриваемые периоды, отмечает старший аналитик Frank RG Ксения Матенкова.

Несмотря на положительный прирост в августе, объемы выдач остаются на низком уровне, отмечает Матенкова: это может говорить о том, что рынок все еще «не пришел в себя» после ажиотажного спроса в июне.

Ранее стало известно, что с отменой льготной ипотеки на первичном рынке динамика цен на «вторичке» стала превышать рост цен на новостройки: там за август «квадрат» вырос на 0,6%, а средний лот – на 0,4%.

«Ожидается, что тенденция продолжится и далее, ведь у новостроек нет больше козыря дешевой ипотеки, а цены на них выше. Покупатели все чаще отказываются от идеи купить строящееся жилье и обращают внимание на уже возведенные дома. Тем более что на «вторичке» можно приобрести квартиру уже с готовым ремонтом, в то время как на отделку новостройки нужно потратить немалые суммы», – комментирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир».