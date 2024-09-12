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МС-21 получит укороченную комплектацию

Нововведение облегчит эксплуатацию летательного аппарата. Об этом в интервью «Ведомостям» на Восточном экономическом форуме рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров.

«В процессе реализации планов по созданию российских аналогов систем и авионики наших самолетов требуется и адаптация под них самой конструкции. Хорошим вариантом будет сделать дополнительно версию укороченного на одну секцию фюзеляжа самолета. Это позволит авиакомпаниям более эффективно эксплуатировать самолет с учетом получившихся весовых характеристик, сохранив исходные параметры по дальности полета при загрузке 140–150 человек», – говорит вице-премьер.

Ранее стало известно, что иркутская авиакомпания «ИрАэро» пополнит парк новыми МС-21. Запланирована поставка 21 ближнемагистрального самолета SJ-100, а также семи среднемагистральных МС-21 и девяти Ту-214. В соответствии с подписанным документом транспорт будет передан перевозчику через лизингодателя в срок до 2035 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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