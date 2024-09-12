Житель Иркутского района заплатит 780 тыс. рублей за майнинг в гараже

В споре с владельцем недвижимости в поселке Еловый Иркутского района суд встал на сторону энергетиков. К ним за помощью обратились соседи криптопредпринимателя, которые жаловались на постоянный гул.

Выехав на осмотр, инспектор «Иркутскэнергосбыта» зафиксировал, что из гаража слышен непрерывный шум, характерный для майнинга криптовалют, а тепловизор показывает высокую температуру внутри. Анализ показал, что в нежилом помещении расход электроэнергии составляет порядка 11000 кВт в месяц, независимо от времени года. При этом средний расход электроэнергии в жилых домах поселка Еловый за аналогичные полтора года составил чуть более 3200 кВт, а это значит, что в нежилом гаражном боксе расходовалось электроэнергии, как в 3-4 жилых благоустроенных домах поселка.

При рассмотрении материала судом выяснилось, что параллельно в производстве находится дело, где наш ответчик проходит свидетелем, а его родственник – потерпевшим. Из материалов дела стало известно, что они организовали майнинг-ферму в гараже одного из них, установили туда 17 асиков, которые затем были похищены. Из-за вновь открывшихся обстоятельств, суд ожидаемо встал на сторону энергетиков. Теперь владелец майнинговой фермы в гараже должен вернуть в энергосистему приангарья почти 780 тысяч рублей в соответствии с целью потребления – коммерческой.

На суд ответчик не явился, но попытался отменить решение суда в апелляционной инстанции. А высокий расход объяснил проведением ремонтных работ, однако суд не посчитал эти объяснения обоснованными, все попытки отменить решение не увенчались успехом.

Напоминаем, добыча криптовалюты в необорудованных местах несет угрозу надёжному энергоснабжению и безопасности жителей – энергоемкое оборудование перегружает сети, приводит к сбоям, авариям, отключениям света и даже пожарам. Свои опасения о работе майнингового оборудования вне специализированных площадок можно сообщить энергетикам несколькими способами: по номеру Единого энергетического информационно-справочного центра 8-800-100-9-777, 8 3952 790-777 (при звонке из другого региона), в аккаунты «Свет38» в социальных сетях Одноклассники, Вконтакте, Телеграм (https://t.me/svetpriangaria38) или направить письмо на электронную почту mining@es.irkutskenergo.ru.