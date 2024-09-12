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Работы на Глазковском мосту в Иркутске завершат раньше

Специалисты подрядной организации завершат диагностические работы на Глазковском мосту на сутки раньше запланированных сроков. Движение транспорта в обычном режиме возобновится уже к вечеру 14 сентября. Для этого проводимые мероприятия начинаются не с 9:00, а с 6:00 утра.

Обследование сетей, обеспечивающих теплоснабжение правобережной части города, производится уникальным роботом, определяющим степень износа металла. Доставленный специально из Новосибирска аппарат имеет точность шага – 1 см. Это позволит практически до нуля сократить риски неполадок на указанном участке зимой. В теплосети вырезаются специальные «окна», куда запускается робот, обследующий сети изнутри.

Окончание работ запланировано на 21:00 14 сентября.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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