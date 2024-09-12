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Три компании Иркутской области вошли в национальный онлайн-путеводитель «Все на завод»

К программам «Байкалкварцсамоцветов» и Иркутской нефтяной компании добавилась экскурсия на сыроварню «Милаша» в деревне Грановщина Иркутского района.

Онлайн-путеводитель по экскурсиям на российские предприятия создан по итогам Всероссийского акселератора по промышленному туризму, организованного Агентством стратегических инициатив совместно с РАНХиГС и Минпромторгом России. Команда Иркутской области принимала в нем участие в 2022-2023 годах. Представители органов власти, промышленных и туристических компаний региона проходили обучение, а после – принимали команду экспертов из Москвы на промпромплощадках Приангарья.

Оставить электронную заявку на экскурсии по Иркутскому заводу полимеров, геолого-промышленному предприятию «Байкалкварцсамоцветы» и ферме «Милаша» можно на сайте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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