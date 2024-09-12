Сбер поднял максимальную ставку по линейке вкладов «Лучший %» до 20% годовы

Для получения выгодной ставки 20% годовых можно открыть вклад «Лучший %» на «новые» деньги сроком 3 года с выплатой процентов в конце срока. На сроках до года клиенты могут получить до 19% годовых.

Теперь максимальную выгоду могут получить все — как новые, так и постоянные клиенты Сбера. Максимальная ставка по линейке СберВклад повысилась до 19% годовых, ее можно получить на сроках 7-9 месяцев на любые сбережения, в том числе те, которые уже лежали на вкладе в Сбере. Максимальная ставка доступна зарплатным клиентам и пенсионерам, а также всем, кто тратит по картам Сбера 30 тысяч рублей в месяц и имеют подписку СберПрайм.

Максимальную выгоду по СберВкладам Премьер и Лидер получат клиенты с пакетом услуг Новый СберПремьер или СберПервый и балансом на брокерском счёте или ИИС от Сбера до 1 млн рублей. Средства для открытия вклада в Сбере можно перевести из других банков через СБП без комиссии.

«Сбербанк установил максимальные ставки на самые популярные продукты. Важно, что привлекательные условия доступны не только на «новые» деньги, но и вкладчикам, кто уже хранит свои сбережения в нашем банке и активно пользуется другими нашими продуктами», — Сергей Широков, директор департамента Сбербанка «Занять и сберегать».