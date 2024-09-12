Доля льготной ипотеки в крупнейших регионах остается выше 50%

Аналитический центр Домклик в своем регулярном исследовании рассказывает о ключевых изменениях на российском рынке недвижимости, которые произошли за прошедший месяц. В этой части эксперты рассказали о том, как меняется востребованность различных льготных программ после завершения массовой ипотеки под 8% и ужесточения условий «Семейной ипотеки». Приводятся данные в целом по стране и по регионам, лидирующим по количеству сделок в августе.

На протяжении последних двух месяцев ипотечный рынок находится в активной стадии трансформации под влиянием новых условий льготных программ. По нашим данным, наиболее заметное снижение спроса на ипотеку с господдержкой пришлось на первые недели июля, однако с тех пор недельные показатели демонстрируют положительную динамику. В августе тенденция медленного роста сохранилась. А это значит, что волнение клиентов постепенно стихает, и в скором времени мы, вероятнее всего, увидим некую стабилизацию рынка», – Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.

Согласно данным Домклик, в августе количество выдач по льготным программам составило около 24,5 тыс., что на 47% больше, чем в июле. Количество ипотечных сделок также выше значений первых месяцев текущего года: в первом квартале месячное количество выдач по льготным программам лежало в диапазоне 19-21 тыс.

Стоит отметить, что доля льготной ипотеки в общем количестве выдач также увеличилась и составила 47% после 34% месяцем ранее. Разумеется, текущее значение ниже показателей ажиотажных мая и июня – последних месяцев действия «Господдержки» и прежних условий «Семейной ипотеки» (в мае показатель достиг 63%, в июне – 76%). Однако оно не отстает от уровня первого квартала этого года (38-48%) и заметно выше значений первого полугодия прошлого года (30-38%) – периода до повышения ключевой ставки и, как следствие, начала аномально высокого спроса на льготные ипотечные кредиты.

Семейная ипотека

Несмотря на существенное сокращение круга заемщиков по «Семейной ипотеке», в августе количество сделок оказалось выше, чем в июле. Согласно данным Сбербанка, количество выдач составило около 20,6 тыс., что почти в два раза выше июльского значения. Процент выдач по «Семейной ипотеке» также возрос на 17,7 п.п. до 39,2%.

Аналитики Домклик добавили, что текущий уровень спроса соответствует показателям относительно спокойного первого полугодия прошлого года: в марте-июне 2023 года количество выдач по программе составляло около 18 тыс.

Лидером по доле «Семейной ипотеки» в общем количестве выдач вновь стала Республика Адыгея: на программу пришлось 63% всех сделок в регионе. Напомним, что субъект входит в список регионов, где «Семейная ипотека» осталась доступной семьям с двумя несовершеннолетними детьми старше 6 лет. Между тем высокий спрос сохраняется и в регионах, не вошедших в этот список. Так, на втором и третьем месте по востребованности находятся Калининградская область (61%) и Санкт-Петербург (58%). В Москве и Краснодарском крае спрос также остается выше общероссийского уровня.

Эксперты установили, что спрос на строительство домов по программе существенно сократился по сравнению с первым полугодием. Если в первые шесть месяцев доля рынка ИЖС в общем количестве выдач по «Семейной ипотеке» составляла 23%, то в августе – 4,2%. Сокращение сегмента отмечается практически во всех регионах страны, но больше всего – в Республиках Башкортостан (с 43% в первом полугодии до 7% в августе) и Татарстан (с 42% до 6%).

Аналитики полагают, что причина сокращения спроса может быть в одном из нововведений в условиях «Семейной ипотеки»: теперь оформить льготный кредит на строительство дома можно только при использовании счетов эскроу.

Дальневосточная и Арктическая ипотека

Как и ожидалось, на фоне повышения интереса населения к обновленной «Семейной ипотеке» относительные показатели спроса «Дальневосточной и Арктической ипотеки» незначительно снизились: теперь доля программы в общем количестве выдач составляет 7,3% (-0,3 п.п. к июлю). Однако количество выдач (3,8 тыс.) превысило значения, которые мы наблюдали в этом году. Другими словами, тренд роста спроса на программу укрепляется.

Как и в прошлые месяцы, наибольший процент сделок по программе отмечается в субъектах Дальневосточного федерального округа: в Республике Бурятия – 74% (доля сделок по программе от общего количества выдач), Республике Саха (Якутия) – 71%. В тройку лидеров также вошла Архангельская область: на долю программы пришлось 70% всех выдач в регионе.

Другие программы льготного ипотечного кредитования

По данным августа, на долю других льготных ипотечных программ – «Господдержка» (оставшиеся сделки с прошлых периодов), IT-ипотека, Региональная ипотека – пришлось около 0,3% всех выдач Сбера. Между тем по IT-ипотеке выдачи были возобновлены лишь в последнюю декаду августа. Так что в сентябре показатели спроса на программу должны выйти на новый уровень.