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Новый раздел «Зарплатный проект» в Уралсиб Бизнес Онлайн

Банк Уралсиб запустил новый раздел «Зарплатный проект» в онлайн-банке для бизнеса – он автоматически доступен для всех бизнес-клиентов со штатом сотрудников до 50 человек, зарплата которым перечисляется на открытые в банке счета.

Основные преимущества и возможности нового раздела:

  • подача заявки на заключение договора зарплатного проекта;
  • управление справочником сотрудников: добавление нового сотрудника, исключение из зарплатного проекта;
  • прикрепление к зарплатному проекту сотрудника, у которого уже есть действующая карта банка;
  • передача в банк реестров на открытие карточных счетов и выпуск пластиковых карт;
  • формирование реестра на зачисление зарплаты и других видов выплат на карточные счета.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг и удобные нефинансовые сервисы. Банк Уралсиб входит в Топ-10 рейтинга банков (7 место) по объемам кредитования малого и среднего бизнеса в 2023 году (Эксперт РА). Интернет-банк Уралсиб Бизнес Онлайн занимает 11 место в рейтингах лучших интернет-банков для бизнеса – как для компаний малого бизнеса, так и для индивидуальных предпринимателей без сотрудников (Business Internet Banking Rank – 2023).

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxyY3yxk

/ Сибирское Информационное Агентство /
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