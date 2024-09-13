Анатолий Серышев поучаствовал в открытии Всероссийского молодежного образовательного форума «Шерегеш»

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев принял участие в открытии Всероссийского молодежного образовательного форума «Шерегеш» в Кемеровской области – Кузбассе. Торжественная церемония состоялась 12 сентября.

Мероприятие проходит с 11 по 15 сентября в Таштагольском районе Кузбасса. Его участникам стали 500 человек в возрасте от 18 до 35 лет – программисты, разработчики приложений, дизайнеры, графические художники, блогеры – из 82 субъектов Российской Федерации и 11 иностранных государств. В текущем году форум впервые получил статус федерального.

Магистральная тема форума звучит: «Новые технологии работы в туристической сфере». Основной задачей участников станет разработка и развитие цифровых продуктов туристической направленности.

«Сегодня без информационных и цифровых технологий, без специалистов в этой сфере невозможно представить будущее нашей страны и всего мира», – подчеркнул полпред.

Анатолий Серышев отметил: для того, чтобы приехать на форум, ребята прошли сложный отбор.

«Желаю вам воплотить в жизнь ваши идеи по развитию туристической отрасли. Эта тема особенно актуальна здесь, в Горной Шории, где создается уникальный круглогодичный мировой туристический кластер», – сказал он.

В программе форума работа творческих мастерских, лекции и встречи с федеральными экспертами, спикерами и организаторами. Предусмотрено пять образовательных маршрутов:

веб-разработка,

дизайн,

менеджмент,

управление турпродуктами,

блоги,

медиа.

Одним из проектов станет разработка материалов для создания системы сбора и обработки фотографий пользователей сайта «Больше, чем путешествие». Она позволит собирать фотографии из туристических поездок, создавать фотобанк и использовать искусственный интеллект для сортировки и управления фотографиями.

В рамках форума по инициативе полномочного представителя пройдет семинар-совещание по вопросам противодействия киберпреступлениям «Интернет без опасностей: стратегии безопасности для молодежи». Будут рассмотрены правовые аспекты противодействия кибепреступлениям и способы создания безопасной онлайн среды. В обсуждении примут участие представители органов исполнительной власти регионов в сфере мониторинга киберпреступлений и финансовой безопасности, образования, молодежной политики, представители ИТ-компаний.