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Свой Банк — в топ-30 медиарейтинга банков

Свой Банк впервые вошел в топ-30 медиарейтинга российских банков, опубликованного компанией «Медиалогия». По итогам июля 2024 года Свой Банк занял 26 место.

В ежемесячном рейтинге оцениваются все банки, работающие на территории страны. Рейтинг основан на базе российских СМИ, включающей более 93 тысяч источников: телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ. Основным критерием его составления является МедиаИндекс — специальный параметр «Медиалогии», который отражает не только количественное, но и качественное присутствие в информационном поле. Значение индекса зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщений, характера упоминания и других факторов. Чем выше показатель, тем более заметным и позитивным является присутствие компании в медиапространстве.

«Высокие позиции в рейтинге свидетельствуют об успешной работе по поддержанию постоянного присутствия в медиаполе и качественному освещению деятельности Банка, — отметил руководитель пресс-службы АО «Свой Банк» Кирилл Морданов. — Мы стремимся быть максимально открытыми и оперативно делиться информацией о наших продуктах, нововведениях и достижениях».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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