Свой Банк возглавил список банков с самыми прибыльными депозитами

Финансовый портал Банки.ру опубликовал новый рейтинг банков с наиболее выгодными условиями по вкладам. На первом месте закрепился Свой Банк со ставкой 20%. Такую высокую доходность предлагают сразу два продукта: Свой Вклад промо и Свой Вклад Банки.ру при оформлении на шесть месяцев.

Свой Вклад промо можно оформить на сумму от 100 000 рублей на срок от трех месяцев до трех лет. По вкладу предусмотрена капитализация, проценты выплачиваются каждый месяц путем причисления к сумме вклада. Пополнение депозита не влияет на доходность, минимальная сумма — 5 000 рублей. Также возможна автоматическая пролонгация.

Свой Вклад Банки.ру можно открыть на срок от шести месяцев до трех лет и на сумму от 30 000 до 500 000 000 рублей. Ежемесячное начисление процентов по вкладу позволяет увеличить доходность за счет капитализации. Узнать подробнее об условиях и подать заявку на открытие вклада можно на портале Банки.ру .

«Свой Банк стремится предлагать наиболее выгодные условия по вкладам: это и высокие ставки, и возможность пополнения, и капитализация процентов. Так, в августе мы повысили доходность по всей линейке депозитов, и сейчас вклады со ставками 20% при размещении на полгода — одни из самых популярных опций среди наших клиентов», — отмечает Вадим Шамин, заместитель директора Департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia).