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Свой Банк демонстрирует уверенный рост розничного кредитного портфеля

Согласно результатам исследования аналитиков финансового сервиса «Бробанк», изучивших отчетность 281 российского банка, по состоянию на 1 августа 2024 года общий объем займов составил 35,56 трлн рублей, что на 208,5 млрд рублей больше, чем месяцем ранее. Положительная динамика была зафиксирована у 131 организации, а общий рост кредитного портфеля населения составил 0,59%.

В числе лидеров оказался и Свой Банк, портфель розничных кредитов которого в июле вырос на 4,54%, что является 11-м результатом среди 100 ведущих банков страны. Объем кредитов, выданных Своим Банком, достиг отметки 3,75 млрд руб., что позволило сохранить текущие позиции в рейтинге банков по объему займов, оформленных физическими лицами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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