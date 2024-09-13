Свой Вклад вошел в топ самых прибыльных депозитов

Свой Вклад от Своего Банка признан одним из самых выгодных вкладов на начало сентября 2024 года по версии Центра финансовой экспертизы Роскачества.

Авторы исследования отмечают, что при текущем значении ключевой ставки максимальную доходность предлагают депозиты со сроком размещения от полугода до одного года. Оформление Своего Вклада на шесть месяцев гарантирует эффективную ставку 18,5%, на год — 18%.

Депозит можно открыть онлайн на сумму от 30 000 до 500 000 000 рублей. По вкладу предусмотрена капитализация: проценты начисляются к сумме вклада ежемесячно, что позволяет клиентам получать дополнительный доход. Вклад также предусматривает возможность пополнения, минимальная сумма составляет 5 000 рублей.