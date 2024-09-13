Свой Банк запустил оборотный кредит для МСБ

Свой Банк продолжает развивать линейку кредитных продуктов, нацеленных на корпоративных клиентов. Новая программа «Оборотный кредит юридическим лицам – субъектам МСБ» предоставит компаниям возможность получить необходимое финансирование для покрытия оборотных расходов.

Кредит можно использовать для исполнения обязательств по заключенным контрактам, безналичной оплаты товаров и услуг контрагентов, выплаты заработной платы и финансирования иных затрат, связанных с бизнесом заемщика. Максимальная сумма кредита составляет 50 млн рублей, срок кредитования — до 3 лет. В случае досрочного погашения комиссия не предусмотрена.

Новая программа кредитования доступна для компаний-резидентов. Свой Банк предлагает гибкие условия кредитования: заемщики могут выбрать индивидуальный график погашения, деньги можно получить в форме единовременного кредита, возобновляемой или невозобновляемой кредитной линии. Для удобства клиентов предусмотрено электронное оформление сделки с использованием цифровой подписи.

«Развитие продуктов для корпоративных клиентов — одно из приоритетных направлений Своего Банка. Наша задача — предоставить малому и среднему бизнесу инструменты, которые помогут им не только сохранять стабильность, но и расти. Мы видим, что предприятия нуждаются в гибких и удобных решениях, и новый оборотный кредит — это шаг навстречу их потребностям», — отметил Роман Филимонов, директор Департамента развития корпоративного бизнеса АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia).