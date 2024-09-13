Благотворительный фонд Марины Седых поднялся в рейтинге RAEX

Благотворительный фонд Марины Седых поднялся на две позиции в рейтинге частных федеральных фондов по версии RAEX за 2023 год.

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

Ключевыми критериями отбора являются открытость, публичность деятельности, охват территории и бюджетные возможности. Всего в рейтинге корпоративных и частных благотворительных НКО по уровню партнерского потенциала участвовало 185 организаций.

Благотворительный фонд Марины Седых – некоммерческая организация, которая реализует благотворительные программы на территориях присутствия Иркутской нефтяной компании (ИНК). Фонду в этом году исполнилось 10 лет, он был основан 1 февраля в 2014 году по инициативе генерального директора АО «ИНК-Капитал» Марины Седых.

ИНК и Благотворительный фонд Марины Седых активно занимаются поддержкой детей с ОВЗ, общественных и медицинских организаций, детского спорта, ветеранов войны и труда, пожилых людей, малоимущих и многодетных семей, а также талантливых детей. Фонд ежегодно разрабатывает программы совместно с администрациями районов, общественными организациями и теми, кто нуждается в помощи.

Среди ключевых программ Фонда: «День защиты детей», «Школьный портфель», «С Новым годом!», «День Победы», «Здоровье – детям!». Фонд приобретает специализированное оборудование, медикаменты, оплачивает операционное и реабилитационное лечение, а также дорожные расходы до мест лечения и обратно. За 10 лет существования Фонда помощь получили почти 3000 жителей Усть-Кутского, Нижнеилимского, Катанского, Киренского районов, а также более 9 000 жителей Иркутска.