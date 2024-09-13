Ремонт объектов образования в Иркутской области обсудили губернатор Игорь Кобзев и министр просвещения России

Строительство и капитальный ремонт объектов образования в Иркутской области стали главной темой рабочей встречи губернатора региона Игоря Кобзева с министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым. Обсуждение этих вопросов продолжилось на встрече Игоря Кобзева с заместителем министра просвещения РФ Андреем Николаевым. Участие во встрече также приняли министр образования Приангарья Максим Парфенов, первый заместитель министра строительства Иркутской области Алексей Емелюков.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Игорь Кобзев доложил, что к началу нового учебного года в области открыты четыре школы, построенные по различным федеральным проектам и государственным программам, а также национальному проекту «Образование»: в городе Тулуне, селах Алыгджер Нижнеудинского района и Тихоновка Боханского района, поселке Дзержинск Иркутского района. Два детских сада начали работу в рабочем поселке Октябрьский Чунского района и деревне Усть-Куда Иркутского района. Введена в эксплуатацию школа-сад в деревне Евдокимова Тулунского района. Завершаются работы по строительству здания начальной школы №53, а также детского сада в микрорайоне Нижняя Лисиха в Иркутске. Кроме того, мэру города Иркутска Руслану Болотову до конца 2024 года необходимо обеспечить строительную готовность здания начальной школы №75.

– Реализация федеральных проектов – наша общая задача, и каждый регион вносит свой вклад в эту работу. Очень важно, что мы видим наглядный результат нашей деятельности: вводятся в эксплуатацию современные школы, преображаются старые здания – и в итоге создаются комфортные условия для учебы школьников и для труда педагогов. Мы видим, что в Иркутской области было сделано многое для создания современной образовательной среды, многое еще предстоит сделать. Уверен, что все проекты будут завершены в срок и максимально качественно, – прокомментировал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

По федеральному проекту «Модернизация школьных систем образования» в Иркутской области в 2024 году проходит капитальный ремонт 12 объектов, из которых семь должны быть завершены до конца года, а пять – со сроком реализации 2024 – 2025 годы. С 2022 по 2023 годы проведен капитальный ремонт 61 объекта образования.

– Иркутская область активно принимает участие в реализации программы по модернизации школьных систем образования. Принятые обязательства 2024 года выполним в полном объеме. В адрес Минпросвещения России направлена заявка региона на предоставление субсидии в 2025-2027 годах. В заявку включены 40 объектов с годичным циклом производства работ и 16 объектов – с двухгодичным, – отметил Игорь Кобзев.

Глава региона также предложил рассмотреть возможность включения строительства школ, расположенных на территориях опережающего развития региона, в новый национальный проект «Молодежь и дети».

По информации Игоря Кобзева, общая заявка Иркутской области на выделение федеральных средств на объекты капитального ремонта в сфере образования по различным программам включает в себя 56 школ, 30 детских садов, шесть объектов среднего профессионального образования.

– Потребность в регионе имеется. Просим по возможности максимально учесть нашу заявку и гарантируем обеспечить софинансирование из регионального бюджета. Мы успешно реализуем проекты строительства по ряду образовательных организаций. Однако есть примеры недобросовестности подрядчиков, с которыми заказчикам в лице мэров городов и районов Иркутской области приходится выходить в судебные процессы, в связи с чем строительство затягивается. Спасибо, что идёте навстречу региону и рассматриваете вместе с нами вопросы переноса срока ввода в эксплуатацию таких объектов, – подчеркнул Игорь Кобзев.