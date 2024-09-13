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Стоимость золота обновляет исторические рекорды

Цены на золото снова выросли и побили исторические рекорды, поднявшись выше $2570 за тройскую унцию. Предыдущий рекорд был поставлен в середине августа 2024 г., когда на фоне позитивной статистики в США золото достигло цены $2507 за унцию.

– С начала 2024 г. золото подорожало более чем на 20%. Рост цен связан с ожиданием снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США и напряженной геополитической обстановкой. Кроме того, котировки драгметалла повышаются на фоне активных покупок со стороны мировых центральных банков и роста интереса инвесторов к драгметаллу в качестве защитного актива, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.

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Они добавляют, что биржевое золото на Мосбирже торгуется под тикером GLDRUB_TOM. Золото доступно в рублях лотами с шагом 1 грамм. Биржевое золото является ликвидным имуществом, а значит, может выступать обеспечением для маржинальных сделок. Проще говоря, за биржевое золото можно купить акции или другой биржевой инструмент.

Ранее стало известно о планах Мосбиржи запустить премиальные опционы на золото. Сейчас на площадки торгуются только маржируемые, и это более сложный инструмент. Премиальные же за счет «простой структуры и единоразовой премии» более доступны для инвесторов, считаю эксперты. В целом, интерес инвесторов к товарным инструментам растет на фоне ралли цен на сырьевые товары и увеличения волатильности на рынках.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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