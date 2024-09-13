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Доля рынка малых банков опустилась до 11%

Это исторический минимум. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

За последние четыре года доля малых кредитных организаций в активах банковского сектора снизилась более чем на 4,7 п.п. и достигла исторического минимума в 11,13%. В то же время доля крупных участников рынка к концу II квартала превысила 88%.

Такая динамика – результат «расчистки» банковского сектора, которая началась в 2013 году с приходом Эльвиры Набиуллиной на пост главы ЦБ. За последние десять лет количество кредитных организаций в РФ сократилось более чем вдвое – с 956 (на 1.02.2013) до 355 (на 01.08.2024).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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