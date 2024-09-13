Необходимость существования физических денег начнут обсуждать в России к 2030 году

Сейчас только 10% платежей совершается с использованием наличности. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заявление Госзнака.

В России к 2030 году может начаться дискуссия о необходимости существования наличных денег, заявил замгендиректора по маркетингу и стратегии АО «Гознак» Георгий Корнилов в ходе форума «Платежный бизнес и денежное обращение – 2024».

«Я думаю, что в 2030 году по крайней мере в публичное пространство будет введен новый дискурс о необходимости иметь в принципе наличное денежное обращение», – сказал он, добавив, что обсуждение еще не означает полный отказ от наличных.

Сейчас только 10% платежей проходят с помощью налички. Сокращение их объема делает бумажные деньги и монеты дороже для банковской системы, подчеркнул он.

По итогам первого полугодия 2024 года объем наличных средств в обращении сократился почти на 600 млрд рублей – это рекорд за последние девять лет.

«Наличные деньги уходят в прошлое, сегодня расплатиться можно уже не только картой или телефоном, но и, например, улыбкой. Не исключено, что в будущем мы сможем рассчитываться не только привычными рублями, но и цифровыми», – заявил председатель Байкальского банка Сбербанка Рушан Сахбиев на недавнем деловом завтраке.