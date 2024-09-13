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Студий в новостройках Иркутская меньше 1%

Об этом свидетельствуют данные «Циан.Аналитики».

В новостройках на компактные лоты приходится 13% квартир, в строящихся новостройках – 16% жилых помещений. Этот формат жилья прижился не везде – в 13 городах на студии приходится менее 5% объявлений, а в 9 населенных пунктах их и вовсе почти не проектируют (менее 1%).

Среди них Иркутск, Кемерово, Набережные Челны, Новокузнецк, Оренбург, Саратов, Ставрополь, Тольятти и Томск.

«Тренд уже вышла за пределы рынка недвижимости – производители мебели вынуждены адаптировать свою линейку продукции к потребностям аудитории: делать меньше двуспальных кроватей и больше раскладных диванов, больше компактных столов и кухонных гарнитуров», – резюмируют эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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