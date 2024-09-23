«Хорошее путешествие подобно книге». Как туроператор «NUUR 1642» меняет представление о премиум-туризме на Байкале

Хорошее путешествие подобно увлекательной книге – у него должна быть внутренняя драматургия: завязка, кульминация, яркий финал, считает директор туроператора «NUUR1642» Алена Ямщикова. Компания организует туры и MICE-события на Байкале, в Байкальском регионе и на севере Иркутской области и стремится раздвинуть границы представлений о премиальном туризме. Как пишутся сценарии незабываемого отдыха и можно ли обеспечить высокий сервис взыскательным гостям на региональном рынке, Алена Ямщикова рассказала нашему изданию.

«Конфиденциально, безопасно и с вниманием к деталям»

Алена, расскажите, пожалуйста, что такое премиальный туризм, премиальный тур? Всегда ли это акцент на luxury-инфраструктуру? Или же в случае с Байкалом – это история уникальности, эксклюзивности предложения?

– Премиум-сегмент – в любой сфере – это прежде всего наивысшая степень удовлетворенности клиента от полученной услуги. В нашей практике мы готовим как насыщенные путешествия на семь-десять дней с посещением уникальных мест, где почти не ступала нога человека, так и индивидуальные туры на один день, когда человек приезжает ненадолго по делам и в свободное время хочет осмотреть окрестности. Понятно, что в этом случае речь идет о популярных направлениях: Кругобайкальская железная дорога, бухта Песчаная, остров Ольхон – пусть и с вертолетными турами или поездками по воде или льду.

Так или иначе, это будет поездка, проработанная до мельчайших деталей. Наша задача – сделать так, чтобы на каждом шагу, в каждой точке своего путешествия гости были окружены заботой и деликатным вниманием, ощущали, что здесь ждали именно их.

Как же формируется такое ощущение, каковы его составляющие?

– Это максимально возможный комфорт. Да, с премиальной инфраструктурой на Байкале пока непросто – она появляется в Иркутске, ожидается несколько интересных проектов непосредственно на побережье, но этого мало, и глубина бронирования у таких объектов высокая. Где-то выходим из положения за счет фрахта судов. Где-то работаем с отелями. В любом случае мы стараемся сделать все, чтобы наши путешественники получили привычный для них уровень сервиса – с определенными элементами и характеристиками.

Например?

– Во-первых, это внимание к деталям. От багажных бирок, которые мы дарим гостям, до номера в отеле, который наша команда не просто предварительно проверяет, а порой специально готовит, чтобы добиться того уровня сервиса, к которому привыкли гости.

Казалось бы — это мелочи, которые гость может и не заметить – так и должно быть, ведь его комфорт и удобство – наша задача. Но из этого в том числе складывается эмоциональная картина поездки, впечатление и от Байкала, и от наших услуг, которое останется с нашими клиентами навсегда.

Во-вторых, максимальная безопасность. Я считаю ее обязательным условием для любого тура, фундаментом, на котором выстраивается все остальное. Наши клиенты всегда застрахованы. Если мы везем гостей в джип-тур – всегда в поездку отправляется запасная машина с механиком. Случись в пути любая непредвиденная ситуация – путешественники просто пересядут на другой автомобиль, а неисправностью займется наш специалист. Водители «NUUR 1642» регулярно проходят контраварийную подготовку. Если предполагается пеший маршрут – проводники и гиды предварительно изучат его лично.

В-третьих, полная конфиденциальность. Обратите внимание: в наших социальных сетях, рекламных проспектах практически нет фотографий людей. Все, что снимают в путешествии наши фотографы и видеографы, передается исключительно клиентам.

«Важно предвосхищать пожелания гостей»

Цветы, подменная машина, музыка в номере отеля – это райдеры ваших клиентов? Или ваши внутренние стандарты?

– У гостей могут быть особые условия, вместе с тем мы стремимся предвосхищать их пожелания. Каждому туру предшествует огромная подготовительная работа. Мы следим, чтобы поездка не просто была наполнена «активностями»: полетали на вертолете, покатались на яхте, сходили в ресторан, – а разворачивалась, как сюжет хорошей книги: завязка, кульминация, яркий запоминающийся финал.

Скажем, недавно мы сопровождали большую семью с детьми. Специальной программы для ребятишек гости не требовали, но мы постарались сделать так, чтобы им тоже не было скучно, чтобы и у них остались яркие впечатления от поездки. Маршрут, который мы готовили для гостей, предварительно прошел и проехал наш сотрудник со своими детьми примерно того же возраста, отметил, в каком месте они могут устать, в какой момент заскучать. В итоге мы разработали отдельный сценарий для юных гостей: у них в путешествии были свои активности, каждый день их ждал конверт с заданием, выполнив которое они приближались к главному призу – и в финале открыли сейф с «сокровищами» на корабле. Ярким финалом путешествия стало лазерное шоу на Малом море, сценарий которого был также индивидуально прописан под гостей.

Конечно, после такого сюрприза наших туристов уже трудно было удивить, но мы постарались – выбрали лучшие снимки из тех, что сделал в поездке фотограф, и составили фотоальбомы в качестве памятного подарка. Не цифровые – настоящие, как раньше, с плотными страницами, вклеенными фотографиями, подписями, с кожаными переплетами. Каждый альбом вручную оформляла художница. Гости были довольны.

Туроператоры нередко жалуются не только на нехватку премиальной инфраструктуры на Байкале, но и на сложности с услугами luxury-уровня – не хватает перевозчиков, флота, персонала. Чувствуете ли вы проблему и как ее решаете?

– Найти хороших подрядчиков со всеми необходимыми лицензиями в Иркутской области сложно, это правда. Поэтому мы создаем собственный парк техники. В нем уже семь подготовленных «джипов» TANK 300, которые по уровню проходимости не уступают известным брендам. Их дополнительно оборудовали в Arctic Trucks – компании, специализирующейся на тюнинге автотехники для экстремальных путешествий. Их мы используем для трансфера гостей, для джип-туров. Ведь расстояния у нас большие, а самые интересные места остаются вне досягаемости обычных автомобилей. Недавно получили туристический автобус на 15 мест – заказывали его непосредственно на заводе: по нашей просьбе производитель убрал часть мест, чтобы проход был шире и удобнее, сделал дополнительное багажное отделение. И вот-вот должны сойти со стапелей два судна на воздушной подушке, которые тоже собирают по нашему заказу.

«Ретрит на границе миров искусства и духовных практик»

«NUUR 1642» работает только в сегменте индивидуальных туров?

– Индивидуальные туры – основное направление для нас. Но нередко нашими партнерами оказываются корпорации, для которых мы организуем MICE-события. Скажем, в октябре 2024 года принимаем делегацию в рамках Байкальского риск-форума (БРИФ), мы являемся партнёрами Культурной программы форума в этом году. Уже приготовили комплекты бизнес-сувениров для участников (да, этим мы тоже занимаемся в рамках сопровождения MICE мероприятий) и разрабатываем всю развлекательно-познавательную программу для гостей: трансферы, экскурсии, культурные и спортивные мероприятия. Так, например, организуем велозаезд «в галстуках», где все участники форума проедут в офисных костюмах вдоль набережной Ангары. Это будет весьма необычное зрелище. А также сопроводим гостей форума в Усть-Куте, кроме сугубо деловой части, мы хотим воздать должное и богатой истории края, и его неповторимой природе, для этого события в сотрудничестве с именитым шеф-поваром мы разрабатываем особое меню – таежной ленской кухни. Поверьте, это будет нечто особенное.

Премиальный туризм может включать в себя и групповые предложения: ретриты, йога-туры, фото-туры, собирающие людей пусть и незнакомых, но объединенных общим увлечением. Из такого тура выходного дня в ленд-парк Тужи мы недавно вернулись. Это арт-пространство в Забайкальском крае примерно в 150 километрах от Читы, рядом с селом Укурик, где родился Даши Намдаков, художник мирового уровня, чьи работы – графика, скульптура, ювелирные украшения – выставлялись на ведущих арт-площадках от Токио и Пекина, до Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

Ленд-парк Тужи. Фото из архива компании

Из чего состояло путешествие?

– Тур начался в Иркутске: вечером 5 сентября мы пригласили гостей в галерею Бронштейна, где они могли проникнуться новой выставкой Даши Намдакова «Ясновидение». И с этим багажом впечатлений вечером следующего дня наша группа улетела в Читу, в ленд-парк Тужи, где гостей ждали занятия йогой, мастер-класс по старо-монгольской каллиграфии, фильм о Даши и поездка в Укурик, его родовое село, место, откуда, собственно, и началась история художника.

Понятно, что это совсем иной уровень, нежели привычные многим йога-туры на Ольхон. По нашей просьбе спортивная сеть World Class отправила с группой своего топового тренера, который вел занятия. Мы договорились с авиакомпанией, которая под нашу бронь поменяла тип самолета на рейсе, поставив борт с большим количеством мест!

Это был очень необычный опыт, в котором переплелись мотивы культуры кочевников и йога-практик. Мы давно хотели организовать нечто подобное, и очень рады, что мечта стала реальностью. Окрылённые и воодушевленные поездкой мы решили повторить наш тур в Тужи еще в октябре.

Ленд-парк Тужи. Фото из архива компании

«Мы раскрываем Иркутск, как шкатулку с драгоценностями»

Получается, что кроме Байкала вы готовы осваивать и другие направления – то же Забайкалье. Какие локации вам еще интересны?

– Я уже упоминала, что мы сопровождаем делегации в рамках деловых поездок на север. И, на мой взгляд, Усть-Кут и его окрестности в среднесрочной перспективе – весьма интересный вектор развития. Это и промышленный туризм на строящемся газохимическом заводе. Сегодня в тайге проходит новая «стройка века» – Иркутский завод полимеров. Это супер-современное предприятие, которое даст импульс развития всему региону и выведет газоперерабатывающую отрасль на новый виток. И сейчас мы даём возможность присутствовать при историческом моменте, посетив строительную площадку и первые цеха завода. Это и прекрасная, хотя и несколько забытая история БАМа, которую сейчас стремятся возрождать, направлять на магистраль туристический поток. Именно здесь, в Усть-Куте, 50 лет назад началась эта всесоюзная комсомольская стройка. Это и огромное количество стоянок древних людей, богатейшая история, связанная с Хабаровым, с солеварами. Это и одна из самых протяженных рек России – Лена, с ее живописными берегами, по которой при желании можно отправиться к Ленским столбам, к Шишкинским писаницам – наскальным рисункам, созданным древними людьми более пятнадцати тысяч лет назад.

Иркутский завод полимеров. Фото из архива компании

И конечно же, Иркутск. Мне, как человеку, влюбленному в историю родного города, очень обидно, что его все еще воспринимают лишь как транзитную точку на пути к Байкалу. Ведь у нас такая удивительная история – географических открытий, торговли, политических амбиций, купеческих династий, изобретателей. Мы раскрываем гостям Иркутск, как шкатулку с драгоценностями. И как же приятно слышать после экскурсии: «Какой у вас замечательный город! Обязательно вернемся сюда снова».

Залог хорошего путешествия – это правильно выбранный туроператор. На что бы Вы посоветовали обратить внимание, чтобы не ошибиться в выборе?

– Тут трудно давать какие-то определенные советы, но думаю, рекомендации никто не отменял. Поинтересоваться мнением друзей, знакомых, которые вернулись из поездки, никогда не помешает. В любом случае, нужно помнить, что сейчас идет всплеск интереса к внутреннему туризму, поэтому бронировать свое путешествие на Байкал лучше заранее. К примеру, мы уже сейчас активно бронируем зимний сезон 2024/2025.

Что касается «NUUR 1642», то, на мой взгляд, наш плюс в том, что мы местная компания – знаем рынок, на котором работаем, выстроили отношения с проверенными подрядчиками – гидами, переводчиками, перевозчиками, шеф-поварами, талантливыми мастерами и многими другими специалистами, которые помогают нам создавать незабываемые события. Знаем природные, погодные особенности наших мест, правовые режимы особо охраняемых территорий. Это критически важно для того, чтобы поездка прошла идеально. Наши сотрудники и партнеры – гиды, водители, пилоты, капитаны – люди с 10-15-летним и более опытом работы в сфере туризма, знают все тонкости профессии и горят своим делом.



nuur1642.ru

+7 983 466 1642

Название «NUUR 1642» – не самое очевидное для туристической компании. Ее основателям хотелось выделиться среди бесконечных «Байкалов» и их производных, привлечь внимание, заинтриговать.

«Нуур» по-бурятски – «озеро». А цифры 1642 означают максимальную глубину Байкала в метрах, это точка близ острова Ольхон. Поэтому запомнив название нашей компании, легко запомнить и максимальную глубину Великого озера», - поясняет Алена Ямщикова.

ООО «НУУР 1642» - туроператор по Байкалу и Восточной Сибири. Основные направления деятельности компании – индивидуальные премиальные туры по Байкалу, MICE мероприятия и корпоративные программы на Байкале, джип-туры и аренда джипов, сити-туры по Иркутску, Усть-Куту, Улан-Удэ, исследовательские экспедиции, событийный и промышленный туризм.

Реклама ООО "Нуур 1642". erid:2VfnxvbEGBS