Строительство нового корпуса Иркутской детской областной больницы обсудили в Москве

Губернатор региона Игорь Кобзев встретился с заместителем председателя Совета Федерации Инной Святенко.

Фото с сайта правительства Иркутской области

На проектно-сметную документацию нового корпуса ИГОДКБ получено положительное заключение государственной экспертизы. Министерство здравоохранения Иркутской области разместило заявку на федеральное софинансирование в 2025-2027 годы.

Новый корпус детской клинической больницы будет включать консультативно-поликлинический центр на 300 посещений в смену, стационар на 436 коек, отделение реанимации и интенсивной терапии на 24 койки, операционный блок на 8 операционных.

Также глава региона доложил о том, что два новых отделения открылись в Иркутской детской областной больнице 10 сентября. Это кардиохирургия, которая будет принимать порядка 500 пациентов в год, а также отделение рентгенэндоваскулярных методов исследования. Это отделение будет обеспечивать стандарт предоперационного обследования с помощью ангиографа.

Его приобрели за 109 млн рублей за счет средств областного бюджета по программе «Развитие здравоохранения» на 2019-2025 годы.

– Строительство нового корпуса детской областной больницы несомненно даст толчок к развитию детского здравоохранения в регионе в целом, поэтому данный проект для нас очень важен. Я уверен, что в его реализации мы заручимся поддержкой федерального центр и вместе достигнем поставленной цели, – сказал Игорь Кобзев.