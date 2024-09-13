Логотип курорта Сбера Мрия разместили на ракете Роскосмоса

11 сентября Роскосмос запустил пилотируемый корабль «Союз МС-26» с новым лого курорта Сбера Мрия, чтобы доставить космонавтов и груз на Международную космическую станцию. Нанесенный на корпус космического корабля логотип курорта знаменует ребрендинг, в котором заключены безграничность мечтаний человека и стремление к гармоничному будущему.

Философия совершенного гостеприимства и наука слились воедино благодаря партнерству Мрия и Роскосмоса. На корабль нанесли обновленный логотип длиной 3,2 метра с цветком лотоса. Также космонавты взяли с собой флаг Мрия, который вернется на Землю в 2025 году.

«Мрия сегодня — это мечта, ставшая реальностью. Мы перешагнули новый рубеж развития — он заключается не только в ребрендинге, но и возможности воплощать смелые проекты, которые выходят за пределы Земли. Цветок лотоса, нанесенный на ракету Роскосмоса, это символ возрождения, умиротворенной жизни, совершенства, изящества и стремления к солнцу. Запуск пилотируемого корабля с новым логотипом — воплощение наших мечтаний о будущем», — Самвел Саруханян, генеральный директор курорта Мрия.

Мрия вошла в новое десятилетие с полным редизайном, включающим не только современные элегантные шрифты и гибкие модули логотипа, но и новые смыслы. Исключение звезд стало осознанным шагом, поскольку постоянное подтверждение высокого статуса курорта более не требуется. Знак лотоса трансформировался в простой и современный символ, сохранив стилизованное изображение из старого знака, но со смягченными острыми окончаниями. Это обновление позволит бренду выглядеть актуальным и гармонично сочетаться с любым окружением, текстурами и носителями.

Запуск ракеты прошел с 31-й площадки космодрома Байконур в Казахстане ракетой-носителем «Союз-2.1а». В основной экипаж 72-й длительной экспедиции на МКС входят космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Иван Вагнер, астронавт NASA Дональд Петтит, в дублирующий — космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, астронавт NASA Джонатан Ким. В обитаемых отсеках корабля размещено 130 кг грузов: фото и видеоаппаратура, личные вещи астронавтов, рационы питания и свежие продукты, а также инструменты для проведения научных экспериментов.