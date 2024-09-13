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Переизбыток программистов зафиксировали в Иркутской области

Аналитики hh.ru выяснили, продолжает ли расти спрос на программистов, и где им готовы платить самые высокие зарплаты.

Среди регионов, где работодатели стали меньше открывать вакансий для разработчиков оказались Астраханская область (-24% вакансий), Ярославская область (-20%), Томская область (-17%), в этом же списке и Иркутская область, здесь число предложений для программистов снизилось на 13% по сравнению с прошлым годом.

В Москве, которая остается крупнейшим «заказчиком» специалистов по программированию, количество предложений выросло на +10% год к году, а в Республике Татарстан на +16%, и это самая высокая динамика среди топа 10 регионов с наибольшим спросом на программистов.

Иркутским разработчикам готовы платить 89,8 тысячи рублей

Наиболее дорогие предложения сейчас делают работодатели в Москве (198 900 рублей, в среднем), Санкт-Петербурге (153 400 руб.) и Новосибирской области (143 800 руб.).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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