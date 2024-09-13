Денис Мацуев – в Усть-Куте. Благотворительный концерт пианиста состоялся на площадке строящегося Иркутского завода полимеров

Невероятный подарок ко Дню нефтяника сделала своим сотрудникам и жителям Усть-Кута Иркутская нефтяная компания – организовала благотворительный концерт самых ярких исполнителей фестиваля «Звезды на Байкале» во главе с его художественным руководителем, всемирно известным пианистом Денисом Мацуевым. Пригласить мировых звезд, купить и привезти на север области концертный рояль, устроить сцену под открытым небом прямо на площадке Иркутского завода полимеров, даже суметь «договориться» с погодой – люди, построившие с нуля одно из самых современных в своей отрасли предприятий, еще раз доказали: для них нет ничего невозможного.
Творчество – во всем
Импровизированный концертный зал под открытым небом расположили на территории, где в скором будущем появится склад готовой продукции Иркутского завода полимеров, который возводит Иркутская нефтяная компания. Решение было продиктовано не только практическими соображениями – во всем городе не нашлось бы зала, способного вместить столь многочисленную публику, но и внутренней поэзией момента.
Как отметили организаторы, и рождение завода, и создание полимера – сложные, многогранные процессы, которые можно сравнить с музыкальной композицией. Как и в музыке, здесь необходима гармония всех компонентов, творческий подход и внимание к деталям. Специалисты работают, словно музыканты в оркестре, в согласии друг с другом, чтобы добиться единого звучания. Только тогда из отдельных партий, молекул, металлоконструкций выходит законченное целое.
Это была, наверное, самая удивительная концертная площадка в регионе: на более чем 1000 мест (для сравнения: в иркутском Музыкальном театре им. Загурского – 878 мест), с футуристическими индустриальными декорациями, которыми на один вечер стали конструкции Иркутского завода полимеров, и публикой, которая пусть и пришла не в вечерних нарядах, а в заводских спецовках и теплых куртках с дождевиками, зато тепло принимала гостей и искренне наслаждалась выступлением.
– Я выступал в необычных местах, во многих странах мира, на разных площадках. Но дать концерт на строящемся заводе мне в новинку, – признался Денис Мацуев.
К роялю – прямо с трапа
Сам маэстро на сцену не вышел, а в прямом смысле слова вбежал – рейс, на котором в Усть-Кут летели артисты, несколько раз откладывали, так что самолет приземлился буквально к началу концерта.
Из аэропорта Дениса Мацуева и других исполнителей забрал вертолет: гостям провели небольшую экскурсию, показав Иркутский завод полимеров с высоты птичьего полета. Так что за рояль пианист поспешил прямо с трапа. И не во фраке, – случай исключительный – а в такой же форменной спецодежде, какую носят сотрудники завода полимеров.
Кстати, рояль – концертный Kayserburg – купили специально для выступления Дениса Мацуева и при его личном участии. Инструмент доставили из Москвы самолетом. А после концерта передали усть-кутскому районному культурно-досуговому центру «Магистраль».
Со сцены зазвучали джазовые импровизации на тему произведений Никколо Паганини, Николая Римского-Корсакова, Эдварда Грига, авторские композиции Дениса Мацуева, контрабасиста Андрея Иванова. Борис Струлев открыл публике, насколько темпераментным может быть такой лирический инструмент, как виолончель, тысяча человек, затаив дыхание, следила за диалогом домры в руках Екатерины Мочаловой и ударных Александра Зингера...
А затем на глазах у всех случилось небольшое чудо: в какой-то момент свинцовые тучи на небе разошлись, и заходящее солнце залило и сцену, и завод золотым светом, придав всему происходящему почти кинематографический колорит.
Проект мирового уровня
Абсолютное большинство зрителей впервые оказались на подобном выступлении – хотя ИНК уже устраивала концерты иркутских музыкантов на Ярактинском месторождении, мировых звезд музыкальной сцены компания пригласила на север впервые. Но, как заметил генеральный директор ИНК, ведь и проект Иркутского завода полимеров – тоже мирового уровня.
– Эта комбинация оборудования, трудовых ресурсов, передовых практик со всего мира отвечает тому, чтобы здесь музыканты мировой величины, такие как Денис Мацуев, исполняли мировую классику, – генеральный директор ИНК.
Сам Денис Мацуев выразил надежду, что это – только начало новой большой истории.
– Искренне хочу сюда вернуться, расширить фестиваль, чтобы мои концерты стали постоянными и на севере родного региона, – отметил маэстро.
Зрители постарше провели историческую параллель между выступлением Дениса Мацуева и теми гастролями, с которыми в 70-е и 80-е годы прошлого века отправлялись на стройки БАМа известные артисты и целые музыкальные коллективы того времени. Вспоминали знаменитое выступление Иосифа Кобзона в Братске,приезд Александры Пахмутовой. Концерты Дина Рида перед строителями магистрали. ИНК продолжает те славные традиции, и это дорогого стоит.