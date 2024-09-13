Денис Мацуев – в Усть-Куте. Благотворительный концерт пианиста состоялся на площадке строящегося Иркутского завода полимеров

Это была, наверное, самая удивительная концертная площадка в регионе: на более чем 1000 мест (для сравнения: в иркутском Музыкальном театре им. Загурского – 878 мест), с футуристическими индустриальными декорациями, которыми на один вечер стали конструкции Иркутского завода полимеров, и публикой, которая пусть и пришла не в вечерних нарядах, а в заводских спецовках и теплых куртках с дождевиками, зато тепло принимала гостей и искренне наслаждалась выступлением.

– Я выступал в необычных местах, во многих странах мира, на разных площадках. Но дать концерт на строящемся заводе мне в новинку, – признался Денис Мацуев.

К роялю – прямо с трапа

Сам маэстро на сцену не вышел, а в прямом смысле слова вбежал – рейс, на котором в Усть-Кут летели артисты, несколько раз откладывали, так что самолет приземлился буквально к началу концерта.

Из аэропорта Дениса Мацуева и других исполнителей забрал вертолет: гостям провели небольшую экскурсию, показав Иркутский завод полимеров с высоты птичьего полета. Так что за рояль пианист поспешил прямо с трапа. И не во фраке, – случай исключительный – а в такой же форменной спецодежде, какую носят сотрудники завода полимеров.

Кстати, рояль – концертный Kayserburg – купили специально для выступления Дениса Мацуева и при его личном участии. Инструмент доставили из Москвы самолетом. А после концерта передали усть-кутскому районному культурно-досуговому центру «Магистраль».

Со сцены зазвучали джазовые импровизации на тему произведений Никколо Паганини, Николая Римского-Корсакова, Эдварда Грига, авторские композиции Дениса Мацуева, контрабасиста Андрея Иванова. Борис Струлев открыл публике, насколько темпераментным может быть такой лирический инструмент, как виолончель, тысяча человек, затаив дыхание, следила за диалогом домры в руках Екатерины Мочаловой и ударных Александра Зингера...

А затем на глазах у всех случилось небольшое чудо: в какой-то момент свинцовые тучи на небе разошлись, и заходящее солнце залило и сцену, и завод золотым светом, придав всему происходящему почти кинематографический колорит.

Проект мирового уровня