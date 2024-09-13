Россияне стали чаще летать в Иркутск

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12 сентября 2024
За лето город посетили 206 тыс. человек. Данные приводит «Аэрофлот».
Группа «Аэрофлот» подвела итоги перевозок по России за три летних месяца. С июня по август внутренними рейсами Группы путешествовали рекордные в новейшей истории 13,5 млн человек, что на 12,6% больше, чем летом 2023 года.
Рекордное количество пассажиров было перевезено через:
- Санкт-Петербург – 3 154 тыс. (+0%)
- Сочи – 1 932 тыс. (+9%)
- Калининград – 1 011 тыс. (+22%)
- Минеральные Воды – 583 тыс. (+5%)
- Владивосток – 424 тыс. (+15%)
- Казань – 485 тыс. (+7%)
- Махачкала – 410 тыс. (+10%)
- Южно-Сахалинск – 223 тыс. (+24%)
- Петропавловск-Камчатский – 220 тыс. (+14%)
- Иркутск – 206 тыс. (+5%)
- Горно-Алтайск – 68 тыс. (+32%)