Россияне стали чаще летать в Иркутск

За лето город посетили 206 тыс. человек. Данные приводит «Аэрофлот».

Группа «Аэрофлот» подвела итоги перевозок по России за три летних месяца. С июня по август внутренними рейсами Группы путешествовали рекордные в новейшей истории 13,5 млн человек, что на 12,6% больше, чем летом 2023 года.

Рекордное количество пассажиров было перевезено через: