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Россияне стали чаще летать в Иркутск

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За лето город посетили 206 тыс. человек. Данные приводит «Аэрофлот».

Группа «Аэрофлот» подвела итоги перевозок по России за три летних месяца. С июня по август внутренними рейсами Группы путешествовали рекордные в новейшей истории 13,5 млн человек, что на 12,6% больше, чем летом 2023 года.

Рекордное количество пассажиров было перевезено через:

  • Санкт-Петербург – 3 154 тыс. (+0%)
  • Сочи – 1 932 тыс. (+9%)
  • Калининград – 1 011 тыс. (+22%)
  • Минеральные Воды – 583 тыс. (+5%)
  • Владивосток – 424 тыс. (+15%)
  • Казань – 485 тыс. (+7%)
  • Махачкала – 410 тыс. (+10%)
  • Южно-Сахалинск – 223 тыс. (+24%)
  • Петропавловск-Камчатский – 220 тыс. (+14%)
  • Иркутск – 206 тыс. (+5%)
  • Горно-Алтайск – 68 тыс. (+32%)

/ Сибирское Информационное Агентство /
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