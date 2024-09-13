Сценический комплекс в парке и спортивные площадки появились в Черемхово и Тулуне при поддержке Эн+

Девять проектов по благоустройству парков, дворов и образовательных учреждений в Черемхове и Тулуне были воплощены в жизнь при поддержке «Востсибугля» (входит в Эн+). Компания инвестировала в инициативы горожан почти два миллиона рублей, еще шестнадцать поступило из бюджетов областного и муниципального уровней. Предприятие второй год участвует в программе инициативного бюджетирования проектов, предложенных жителями городов и поселков, где расположены активы угольного дивизиона Эн+.

В этом году в Тулуне в парке Мира появился сценический комплекс и скамейки, в микрорайонах Гидролизный, Стекольный, а в поселке Железнодорожников установили игровые комплексы с «крылатыми качелями». Кроме того, в этом году обустроили аллею, которая связывает пешеходной дорожкой два городских микрорайона Угольщиков и Сосновый бор. Еще одна пешеходная дорожка обустроена от переулка Индивидуальный до школы №25. Теперь дорога в школу стала безопасной и удобной. Также в Тулуне появилась еще одна новая спортивная площадка на территории школы №25. В поселке Алгатуй по программе произвели ремонт двух автодорог по улицам Горной и Школьной.

В городе Черемхово в этом году при участии компании Востсибуголь поддержку получили две инициативы горожан. В детском саду №7 на заборах установили мобильные игровые доски, а ученики школы №6 теперь проводят уроки физкультуры на воркаут-площадке «Территория здоровья».

Всего компания Эн+ в 2024 году поддержала 36 инициативных проектов в Приангарье. Новые скверы, детские и спортивные площадки, и многое другое помимо Тулуна и Черемхово появились в Иркутске, Ангарске, Усть-Илимске и Железногорске-Илимском. Общая сумма софинансирования проектов превысила 11 миллионов рублей. Содействие благоустройству и развитию инфраструктуры в поселках и городах ответственности компании, является одним из основных направлений Эн+, принципы которой определил ее основатель Олег Дерипаска.

– Для компании такой плодотворный тандем с местным сообществом – это и возможность найти дополнительные точки соприкосновения, и поддержать инициативы граждан. Ведь воплощенные проекты по сути гораздо больше, чем просто инвестиции. Самое главное в них – вовлеченность всех сторон в поиске и задачи, и возможных вариантов ее решения. Все вместе позволяет заметно менять в лучшую сторону города и поселки, где живут и трудятся наши работники. На следующий год мы уже рассмотрели и одобрили инициативы, которые поддержит энергохолдинг, – Сергей Иванов, генеральный директор «Востсибугля».

– Когда администрация предложила нам принять участие в конкурсе, первое что пришло в голову, это проект, совмещающий комфортную организацию жизнедеятельности наших дошкольников и облагораживание территории. Чтобы развивающая среда была не только в учреждении, но и за его пределами на игровых площадках и по пути к ним. Сложно было найти тех, кто помог бы нам организовать инициативный сбор. Откликнулась компания «Востсибуголь», которая значительно помогла. Благодаря их взносу наш инициативный взнос был максимальным и мы получили максимальную сумму, – Ольга Бровкина, заведующая детским садом №7 Черемхово.