Олег Дерипаска встретился с иркутянами

Известный российский промышленник Олег Дерипаска во время очередного визита в Иркутскую область встретился с общественниками, учеными, блогерами, экологами и журналистами. Во время двухчасовой встречи собравшиеся обсудили разные вопросы: от столичного статуса Иркутска до законодательных инициатив по запрету пластика на Байкале.

Одним из первых прозвучал вопрос о газификации региона. По мнению Олега Дерипаски, Иркутской области необходим газовый переход, после чего все теплостанции будут переведены именно на голубое топливо.

В ходе дискуссии участки также подняли тему энергосбережения. Олег Дерипаска заметил, что необходимо проводить разъяснительную работу, чтобы жители осознавали конечность ресурсов и знали, сколько воды и энергии они тратят в год.

«Нужно поговорить с людьми, сейчас, пока нет газа, пока нет возобновляемой энергетики, мы же просто жжем уголь, чтобы эти потери закрыть. Это какая-то адская схема. Люди больше теряют, мы больше сжигаем», – считает промышленник.

С ним согласна и директор Дома архитектора Юлия Никифорова, которая отметила, что архитекторы сегодня заинтересованы в энергосбережении домов не меньше энергетиков. По ее мнению, необходимо менять общественное мнение, чтобы иркутяне при во время жилищного строительства работали с профессионалами, которые спроектируют им энергоэффективное, недорогое и удобное в эксплуатации здание. Сейчас же ситуация такова, что подавляющее большинство индивидуальных домов не соответствуют климатическим условиям, и в буквальном смысле топят улицу, теряя до 80% направленной энергии.

Говоря об особенностях восприятия столицы Приангарья, Дерипаска в свою очередь предложил Иркутску не гнаться за статусом столицы Сибири, а приложить все усилия, чтобы стать интеллектуальным центром.

«Столица, видимо, будет в Красноярске. В силу промышленности, в силу остального потенциала. Мне кажется, вам это и не нужно. У вас много студентов, вы можете стать столицей знаний. Это гораздо более привлекательно», - считает Дерипаска.

По его мнению, в этом может помочь строительство нового межвузовского кампуса. Промышленник сказал о готовности содействовать реализации проекта.

Присутствовавшие на встрече также поблагодарили Олега Дерипаску за системный подход к взаимодействию с общественностью, куда входят и грантовые конкурсы, и инициативы по развитию образования и урбанистики, и множество других.

Одной из важных тем, поднятых участникам встречи, была защита водных ресурсов. Доцент Роман Колобов предложил развивать новые форматы сотрудничества с Монголией в части защиты ценных экосистем. В продолжение темы Байкала собравшиеся обсудили перспективы запрета пластика на берегах озера.

«Хочется понять, можем ли мы создать какую-то прецедентную практику, быть первым регионом в России, отказаться от пластика на берегах Байкала? Для этого необходимо волевое решение», – спросила редактор портала «Первый Байкальский» Яна Шутова.

По мнению Олега Дерипаски, именно общественность способна сдвинуть с места решение вопроса. «У кого-то был колодец? Байкал – это тот же колодец человечества, другого не будет», – отметил промышленник.

По словам Олега Дерипаски, сохранение Байкала, его уникальной флоры и фауны является одной из важнейших задач человечества. Промышленник надеется, что к этой работе будут присоединятся все новые и новые участники.