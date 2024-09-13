Свой Банк впервые получил кредитный рейтинг

13 сентября 2024 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило АО «Свой Банк» рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB+. По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения его текущего уровня на горизонте года.

Аналитики «Эксперт РА» высоко оценили запас ликвидности банка и уровень диверсификации клиентской базы. За последние 12 месяцев объем валового кредитного портфеля банка увеличился в 3,5 раза, а средства физических лиц, являющиеся основным источником фондирования, за это же время увеличились в 5 раз. Агентством позитивно оценивается отсутствие концентрации бизнеса на одном направлении: на 1 июля 2024 года доля корпоративного кредитования составила 37% чистых активов, потребительского — 20%, а ипотечного и жилищного кредитования — 9%.

Положительную оценку получили уровень корпоративного управления и стратегия развития Своего Банка. Как отмечает «Эксперт РА», в компании сформирована опытная команда, обладающая компетенциями в розничном кредитовании и пониманием специфики микрофинансового и коллекторского бизнеса. В среднесрочные планы банка входит развитие существующих направлений корпоративного и розничного кредитования, усиление внутренней инфраструктуры, IT-обеспечения и качества клиентских сервисов, что с учетом значительного опыта команды в смежных сегментах финансового рынка может способствовать укреплению конкурентных позиций на банковском рынке, отмечается в пресс-релизе агентства.

«Присвоение рейтинга ruBB+ со стабильным прогнозом — это важное событие для Своего Банка и результат слаженной работы всей нашей команды. Высокая оценка от «Эксперт РА» подтверждает устойчивость развития выбранной бизнес-модели. Мы продолжим активно развивать наши сервисы для розничных и корпоративных клиентов, предлагая надежные финансовые решения, что поможет не только сохранить, но и укрепить текущие позиции», — отметила Ирина Хорошко, председатель Правления АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia).