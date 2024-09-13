Банк Уралсиб увеличил выдачи автокредитов в 1,7 раза

Банк Уралсиб увеличил объемы автокредитования по итогам августа в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до рекордного для себя уровня в 4,6 млрд рублей. По этому показателю Уралсиб вошел в Топ-10 рынка, по данным Frank RG. Выдачи автокредитов за 8 месяцев 2024 года выросли на 13% – до 26 млрд рублей. Автокредитный портфель на 31.08.2024 года увеличился на 30% по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

Банк Уралсиб в последние годы активно развивает автокредитование, которое является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе – без залога и с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 20 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Требования к заемщику: гражданин России с постоянной регистрацией на территории страны, возраст – от 21 до 75 лет на момент погашения кредита, трудовой стаж на последнем месте работы – не менее 3 месяцев. Пакет документов для получения кредита – паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и др.).

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».