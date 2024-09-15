От заклинаний – к делу! Какая программа ждет участников БРИФ’24?

1-4 октября в Иркутске состоится VIII Международный Байкальский риск-форум. Чего ждать от БРИФ в этом году?

БРИФ 2023.

Фото: А. Фёдоров

Впервые организаторы форума перед стартом основной деловой программы проводят выездную сессию в Усть-Куте. Она состоится 30 сентября. Потенциальных инвесторов познакомят с перспективными проектами, касающимися в том числе развития комфортной городской среды. Участники также посетят строящийся Иркутский завод полимеров.

1 октября стартует деловая программа форума в Иркутске. БРИФ снова приятно удивит гостей и участников. Ключевая тема форума в этом году - «Эффективное управление бизнесом в эпоху перемен». За четыре дня, каждый из которых посвящен отдельной теме, выступят более 100 спикеров – представители крупнейших компаний, научного и экспертного сообщества.

«Байкальский риск-форум продолжает меняться и следовать последним тенденциям, но его главная цель остается неизменной: объединить профессионалов в области управления рисками, поделиться опытом и найти решения актуальных проблем, - отмечает Денис Скороходов, один из главных организаторов БРИФ и его бессменный ведущий. – В этом году мы готовим для участников много нового и полезного. Мир непрерывно меняется, и управление бизнесом требует новых эффективных решений. На площадке форума компании и специалисты найдут инструменты и практики, которые легко адаптировать под свои нужды и успешно использовать».

Откроет форум пленарная сессия «От заклинаний к делу: прикладные задачи современных технологий». Власти и бизнес обсудят, как интегрировать в производство искусственный интеллект, машинное обучение, робототехнику, 3D-технологии и другие современные цифровые решения.

2 октября объявлен Днем эффективности. Эксперты выступят в шести секциях: «Инструменты повышения операционной эффективности», «Эффективные HR-решения», «Интегрированная система менеджмента», «Цифровые инструменты эффективности», «Управление рисками и эффективностью: категорийный подход в закупках», «Энергоэффективность».

Особенно интересной обещает быть секция «Эффективные HR-решения», которая пройдет в формате батл-дискуссии бизнеса и HR «Нокаут или партнерство?». Топ-руководители и собственники бизнеса обсудят с HR-директорами и экспертами, как эффективно взаимодействовать для достижения стратегических целей.

3 октября – в День безопасности – эксперты-практики расскажут о профессиональном управлении рисками, непрерывности производства и новых возможностях для отечественного бизнеса. Следуя актуальной повестке, запланирована работа восьми секций: «Культура безопасности и оценка рисков в области производственной безопасности», «Технологическая безопасность», «Взаимодействие с партнерами по вопросам производственной безопасности», «Непрерывность бизнеса», «Управление проектными рисками», «Природный и климатический след компании: контуры недалекого будущего», «Высокий уровень социальной ответственности – показатель здоровья бизнеса», «Страховая защита ключевых активов: от разработки программы до урегулирования крупных событий».

Деловая программа БРИФ’24 завершится 4 октября стратегическими сессиями по трем направлениям: эффективность, безопасность, непрерывность.

4 октября в Иркутске пройдет Молодежный день БРИФ. Об участии в нем заявили уже более 300 человек. Молодежный день задуман как трамплин возможностей для молодых специалистов, инженеров и управленцев. Они смогут обменяться наработками и кейсами, рассказать об интересных идеях и завести на форуме полезные профессиональные знакомства.

На Молодежном дне подведут итоги грантового конкурса «Молодежь PRO Север» и презентуют новую часть комикса «Большая маленькая Лена», в основе которого лежат истории, написанные школьниками Усть-Кутского и Киренского районов.

Регистрация на БРИФ’24 открыта на сайте форума ibrif.ru. Участвуйте, если хотите знать, что будет завтра!