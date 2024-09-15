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Повышение ключевой ставки не сильно расстроило фондовый рынок

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В пятницу, 13 сентября, российский фондовый рынок открыл торги небольшим ростом, днём, после объявления Банком России решения о повышении ключевой ставки на 1 процентный пункт до 19% годовых, на некоторое время вышел в минус, но к концу дня завершил бурный торговый день весьма уверенным подъёмом. Индекс Мосбиржи к вечеру вырос на 1,68%, а валютный индекс РТС - на 1,88%, отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global:

– Несмотря на то, что вопреки ожиданиям большинства аналитиков, ЦБ РФ всё-таки повысил, а не сохранил ключевую ставку, фондовый рынок не был сильно расстроен. Вероятнее всего, оптимистичный фон рынку акций создало повышение ключевой ставки только на процентный пункт, хотя в июле регулятор повысил ставку сразу на два процентных пункта.

Валютный рынок отреагировал на повышение ключевой ставки очень неоднозначно. Биржевой курс юаня обвалился сразу на 31 коп. до 12,56 руб. Одновременно на внебиржевом рынке доллар США подорожал на 1 руб. 85 коп., до 91,05 руб., а евро - на 2 руб. 18 коп., до 100,96 руб.

Мы полагаем, что в понедельник индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 2600-2700 пунктов. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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