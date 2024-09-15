ЦБ повысил ставку до 19%. Что дальше?

Инфляция замедляется, но остается выше прогнозов ЦБ.

Банк России принял промежуточное решение по ключевой ставке и повысил ее до 19%.

– Банк России, вопреки нашим ожиданиям, повысил ставку до 19%. На наш взгляд, достаточного экономического обоснования для повышения ставки сегодня не было. Инфляция не реагирует на текущую ставку в моменте, а параметры бюджета на следующий год не ясны, – отмечают аналитики БКС Мир инвестиций. – По крайней мере, так сообщает ЦБ в пресс-релизе. Рост ставки — это, скорее, сигнал для фискальных властей: регулятор готов повышать ее и далее, если текущий уровень субсидирования процентных ставок по кредитам не изменится.

Аналитики БКС уверены, что монетарную политику лучше ужесточать за счет продления срока действия ставки, а не за счет дальнейшего повышения ставки. Они не исключают, что ЦБ может поднять ставку в октябре до 20% или выше – это будет зависеть от динамики кредитования и бюджета на 2025 г.

Эксперты уверены, что решение ЦБ не скажется на текущих процентных ставках.

– Ставки на денежном рынке выросли до 19% еще в августе из-за недостатка ликвидности, которая необходима для восстановления нормативов банков. Борьба за деньги физлиц еще не закончилась. Высокие ставки сохранят сильную сберегательную активность населения, а кредитование корпоративного сектора будет замедляться постепенно, поскольку одномоментно завершить проекты невозможно, – резюмируют эксперты БКС.

Повышение ключевой ставки не сильно расстроило фондовый рынок. В пятницу, 13 сентября, он завершил день бурным ростом– индекс Мосбиржи вырос на 2,45% до 2678 пунктов.