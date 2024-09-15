На улице Рабочего Штаба в Иркутске проводят комплексную уборку дорог и тротуаров

В мэрию пожаловались жители города.

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В областном центре на улице Рабочего штаба проводят комплексную уборку дорог, тротуаров, мостов. Там идёт строительство теплового луча и реконструкция напорных трубопроводов до КОС правого берега.

– К нам поступили замечания от жителей, поэтому проверили, как идёт уборка на улице Рабочего Штаба. Газоны по обе стороны дороги прокошены, здесь использованы и роторные косилки, и ручной инструмент. Рабочие продолжают очистку водопропускных канав, в начале улицы лотки уже готовы. В районе участков работ ООО «Энергострой» ещё предстоит провести работы. Сейчас МУП «Иркутскавтодор» убирает остановки на протяжении всей улицы. Все мероприятия выполняем по графику, завтра продолжим, – прокомментировала глава Правобережного округа Иркутска Елена Торохова.

На всех улицах города подрядчики вручную и с помощью спецтехники систематически очищают остановки общественного транспорта, заездные карманы, пешеходные переходы, косят траву и убирают листву, ремонтируют малые архитектурные форм. Это плановые ежедневные работы в осенний период, при ухудшении погоды подрядчики переходят на усиленный режим и также откачивают воду с пониженных участков, уточняет пресс-служба мэрии.