Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдёт в Иркутске 21 сентября

Для участников предусмотрено несколько дистанций.

Cамая массовая – четыре километра, шесть километров для девушек 2005 года рождения и младше, восемь километром для юношей 2005 года рождения и младше. Расстояние 12 километров предлагают преодолеть мужчинам 2004 года рождения и старше. Предусмотрены забеги на один километр для мальчиков и девочек с 6 лет. Маршруты будут уточнены позже, сообщает пресс-служба мэрии.

Для того чтобы присоединиться к мероприятию, необходимо отправить заявку через портал «Госуслуги». Регистрацию на семейный и детские забеги проведут на месте старта с 08:30 до 09:30.